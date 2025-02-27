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 | Ömer Faruk Dogan

Türk ve İspanyol komutanlar 2 HÜRJET ile aynı anda uçtu

Türk savunma sanayisinin gururu HÜRJET, gökyüzünde önemli bir ana imza attı. Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanları, iki HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 09:18

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, önemli bir uçuşa ev sahipliği yaptı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo, 2 HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirerek gökyüzünde unutulmaz bir ana imza attı.

TUSAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, iki ülkenin hava kuvvetleri komutanlarının HÜRJET ile gerçekleştirdiği uçuş anları yer aldı.

https://x.com/TUSAS_TR/status/1894811874752942129

"AY YILDIZLI KANATLARIMIZLA TARİH YAZIYORUZ"

TUSAŞ'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde. Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan'ın maviliklerinde ay yıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz."

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Sıkça Sorulan Sorular

HÜRJET hangi amaçla geliştirildi?
HÜRJET, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak geliştirildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin modern jet eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, uluslararası pazarda da rekabet edebilecek bir platform olarak tasarlandı.
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