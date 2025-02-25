HÜRKUŞ hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

HÜRKUŞ, temel ve ileri seviye pilot eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilen yerli ve milli bir eğitim uçağıdır. Ayrıca silahlı versiyonları ile hafif taarruz ve keşif görevlerinde de kullanılabiliyor.