TUSAŞ'tan HÜRKUŞ paylaşımı: "Göklere iz bırakan HÜR kanatlar"
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ için sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. “Göklere iz bırakan HÜR kanatlar” ifadeleriyle yapılan paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve yüzlerce beğeni aldı.
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Sıkça Sorulan Sorular
HÜRKUŞ hangi amaçlarla kullanılmaktadır?
HÜRKUŞ, temel ve ileri seviye pilot eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilen yerli ve milli bir eğitim uçağıdır. Ayrıca silahlı versiyonları ile hafif taarruz ve keşif görevlerinde de kullanılabiliyor.