Türk Yıldızları ve HÜRJET'in nefes kesen görüntüleri... Özgün akrobasi hareketleriyle gösteri yaptılar

01 Haziran 2024 15:29 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:39

Bayraktar TB2 bir ilki başardı! Otonom fıçı tono manevrası ile adını göklere yazdı

Bayraktar TB2 bir ilki başardı! Otonom fıçı tono manevrası ile adını göklere yazdı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan ve yoğun katılımın olduğu tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin sona ermesiyle sahneye çıkan Türk Yıldızları, özgün akrobasi hareketleriyle nefes kesti.

Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuna, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET de eşlik etti.

GÖSTERİ UÇUŞUNUN KOKPİT İÇİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Türkiye'nin gökyüzündeki milli takımı olarak da adlandırılan Türk Yıldızları'nın kol uçuşunda yer alan HÜRJET, tatbikatı takip eden yabancı ülke temsilcileri tarafından da yakından gözlemlenme imkanı buldu. Öte yandan, söz konusu gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüler de nefesleri kesti.

Kokpit içerisine yerleştirilen ve 360 derece çekim yapabilen kameralar ile kaydedilen görüntülerde, HÜRJET'in, Türk Yıldızları'nın manevralarına eşlik ettiği anlar yer aldı.

EFES-2024 Tatbikatı, 25 Nisan-8 Mayıs'ta "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri" ve 9-30 Mayıs'ta "Fiili Atışlı Arazi Safhası" olmak üzere iki safha halinde gerçekleştirildi.

Söz konusu tatbikat, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ile Doğanbey bölgesinde yapıldı. Tatbikata, 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların da yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katıldı.