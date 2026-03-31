Editor
 | Safa Keser

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: Cumhurbaşkanımızın vizyonu, 5G yolculuğumuza güç veriyor

Türkiye’de ilk 5G sinyalinin verilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mobil operatörlerin genel müdürlerini ağırladı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: Cumhurbaşkanımızın vizyonu, 5G yolculuğumuza güç veriyor
Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, ’nin ülke ekonomisi ve geleceği için önemine işaret ederek “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Vizyonuyla bizlere yol gösteren, desteğiyle sektörümüze güç veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 5G ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Türkiye 5G teknolojisi ile yeni bir çağa adım atarken, Cumhurbaşkanı , mobil operatörlerin genel müdürlerini Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde ağırladı.

Cumhurbaşkanı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, sektör temsilcilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile diğer devlet yetkilileri de hazır bulundu.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç: Cumhurbaşkanımızın vizyonu, 5G yolculuğumuza güç veriyor

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde mobil operatör genel müdürleri ve devlet yetkililerinin katılımıyla 5G teknolojisine adım attı.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G'nin ülke ekonomisi ve geleceği için önemine dikkat çekti.
Koç, Turkcell olarak Türkiye'yi 5G ile buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mobil operatörlerin genel müdürlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Etkinlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve diğer devlet yetkilileri de hazır bulundu.
Dr. Ali Taha Koç, 5G'nin ulaşımdan sanayiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda dönüşüm tetikleyeceğini vurguladı.
Turkcell'in en güçlü 5G frekans bandına ve en yüksek kapasiteye sahip mobil operatör olduğu belirtildi.
“Cumhurbaşkanımız vizyonuyla sektöre güç verdi”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G’nin ve dijitalleşme yolculuğunda tarihi bir eşiği simgelediğini belirterek şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize verdiğimiz sözü tutmanın ve Türkiye’yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 5G, ulaşımdan sanayiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda çok köklü bir dönüşümü tetikleyecek. En güçlü 5G frekans bandına ve en yüksek kapasiteye sahip mobil operatör olarak, ülkemizin 5G dönüşümüne rehberlik edeceğiz. İlk 5G sinyali arifesinde böylesine kıymetli bir buluşmada yer almaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, vizyonuyla bizlere yol gösteren, desteğiyle sektörümüze güç veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 5G ülkemize hayırlı olsun.”

