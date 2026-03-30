Editor
 | Safa Keser

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’dan 5G mesajı

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, ilk 5G sinyali vesilesiyle çalışanlara yönelik bir teşekkür ve tebrik mesajı yayımladı.

30.03.2026
14:35
30.03.2026
14:35

’in 32 yıldır ’nin yolculuğuna yön verdiğine işaret eden Şenol Kazancı, “Ülkemizin rekabet gücü, veri ekonomisi ve dijital bağımsızlığı açısından stratejik önemde bir çağ başlıyor. Turkcell olarak, bu yeni dönemin de merkezinde yer alıyoruz. Planlamadan uygulamaya, AR-GE’den saha operasyonlarına kadar, bu devasa dönüşümün tüm aşamalarında sergilediğiniz üstün performans için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu yeni yolculukta, yine çok büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, ilk sinyali öncesinde şirket çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ederek, kendilerini kutladı.
Türkiye’ye, Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacak olmaktan duydukları gururu ve heyecanı dile getiren Şenol Kazancı, Turkcell’in kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin iletişim ve teknoloji alanındaki en önemli dönüşümlerine öncülük ettiğine vurgu yaptı:

HABERİN ÖZETİ

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’dan 5G mesajı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, şirketin 32 yıldır Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna yön verdiğini ve 5G ile birlikte ülkenin rekabet gücünü ve dijital bağımsızlığını artıracaklarını belirterek çalışanlara teşekkür etti.
Turkcell, 32 yıldır Türkiye'nin dijitalleşme serüvenine yön veriyor.
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, ilk 5G sinyali öncesinde şirket çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti.
5G hamlesiyle haberleşme standartlarının yükseleceği ve Türkiye'nin küresel rekabet gücünün perçinleneceği belirtildi.
Kazancı, süreç boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na şükranlarını sundu.
Çalışanların gösterdiği disiplin, teknik yetkinlik ve aidiyet duygusunun Turkcell'in birlikte başarma kültürünün bir yansıması olduğu ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

“32 yıldır attığımız her adımla, ülkemizin dijitalleşme serüvenine yön veriyoruz”

“Başarılarla dolu 32 yıllık geçmişimize baktığımızda, attığımız her adımın yalnızca şirketimizin büyümesine değil, ülkemizin dijitalleşme serüvenine de yön verdiğini görüyoruz” diyen Kazancı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin rekabet gücü, veri ekonomisi ve dijital bağımsızlığı açısından stratejik önemde bir çağa giriyoruz. Turkcell olarak, bu yeni dönemin de merkezinde yer alıyoruz. 5G hamlesiyle haberleşme standartlarını yükseltmekle kalmıyor, Türkiye’nin sanayiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda küresel rekabet gücünü perçinliyoruz. 5G ile birlikte yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermeyecek, Türkiye’nin yarınlarını da daha sağlam bir altyapı üzerinde şekillendireceğiz. Süreç boyunca gösterdikleri kıymetli liderlik için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, destekleri için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na, Turkcell Ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz.”

“Turkcell’in birlikte başarma kültürünün çok anlamlı bir yansıması”

Turkcell çalışanlarını, süreç boyunca gösterdikleri adanmışlık ve takım ruhu için kutlayan Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı şöyle devam etti: “Planlamadan uygulamaya, AR-GE’den saha operasyonlarına kadar, bu devasa dönüşümün tüm aşamalarında sergilediğiniz performans, her türlü takdirin üzerindedir. Gösterdiğiniz disiplin, teknik yetkinlik ve aidiyet duygusu, Turkcell’in birlikte başarma kültürünün çok anlamlı bir yansımasıdır. Yönetim Kurulumuz adına gerek fiziki gerekse de fikri katkılarınız ve özverili çalışmalarınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 5G’nin hayata geçmesi, tamamlanmış bir hedeften öte, daha büyük bir vizyonun güçlü bir başlangıç noktasıdır. Bu yeni yolculukta, omuz omuza vererek yine çok büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Turkcell Gücünde 5G’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
