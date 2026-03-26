Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Turkcell’in 5G iletişiminde reklam yüzü: Basketbol efsanesi Shaquille O'Neal

Turkcell, 5G sinyalinin verilmesine günler kala sürprizlerinden birini, basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 12:49

iletişim kampanyasının yeni filminin teaser’ı yayınlandığı andan itibaren büyük merak uyandırdı. ‘ Gücünde 5G’ söylemi ile iletişimlerini sürdüren Turkcell, teaser yayınından kısa süre sonra filmin uzun kopyasını bütün mecralarda yayınlayacak.

Türkiye’nin lider şirketi Turkcell’in, 5G iletişimi kapsamındaki reklam yüzü basketbol tarihinin en ikonik isimlerinden Shaquille O'Neal oldu. Basketbol efsanesi, 1 Nisan itibarıyla Türkiye’de kullanılmaya başlanacak olan Turkcell gücünde 5G’nin iletişimi için ocak ayında Türkiye’ye gelmişti. Yayınlanan teaser filminde Shaq’ın İstanbul Havalimanı’nda yürümesi, onu görenlerin şaşkınlığı ve Shaq ile selamlaşması görülüyor. Teaser filmi, ekrana gelen ‘Turkcell Gücünde 5G GELİYOR’ yazısıyla sona eriyor.

Turkcell’in 5G iletişiminde reklam yüzü: Basketbol efsanesi Shaquille O'Neal



Turkcell’in 5G dönemine taşıdığı gücün, hızın ve özgüvenin yansıması olacak reklam filminin dün yayına giren teaser’ı büyük heyecan uyandırdı. Teaser’ın Turkcell’in sosyal medya adreslerinden “Turkcell gücünde 5G, ‘dev’ sürprizleriyle yakında” ifadeleriyle post edilmesi, kampanyanın detaylarına da bir gönderme yapıyor. Kısa tanıtımı izleyen herkes yayına girecek olan reklam filminin uzun kopyasını merakla beklemeye başladı.

Turkcell gücünde 5G, ‘dev’ sürprizleriyle yakında…

Turkcell, mobil iletişimde ilklere imza atan öncü kimliğini, 5G döneminde de yine dikkat çekici ve iddialı bir iletişim kampanyasıyla pekiştiriyor. Türkiye için tarihi bir eşik niteliği taşıyan 5G’nin iletişim çalışmalarına, Shaquille O'Neal ile hayata geçirilen kampanya damga vuracağa benziyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen çekimlerin detaylarının ve filmin uzun kopyasının önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#reklam
#turkcell
#5g
#Shaquille O'neal
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.