Teknoloji
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Turkcell’in “Yarının Teknoloji Liderleri” yarışmasına başvurular devam ediyor

Turkcell’in, gençleri teknolojiye yönlendirmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenleyeceği Yarının Teknoloji Liderleri proje yarışmasına başvurular sürüyor.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 16:12

Tüm lisans öğrencilerine açık olan yarışmaya gençler; mobil iletişim teknolojileri, bulut bilişim, siber güvenlik, yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi alanlarda geliştirdikleri projelerle katılabiliyor. Birinci olan projeye 1 milyon TL para ödülü verilecek yarışmanın son başvuru tarihi 15 Şubat 2026.

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden ’in, gençlerin potansiyellerini keşfedeceği “Yarının Teknoloji Liderleri” proje yarışması için başvurular yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye’de üniversitelilere yönelik en kapsamlı proje yarışması olan “Yarının Teknoloji Liderleri”nde birinci olan proje 1 milyon TL, ikinci 800 bin TL, üçüncü 600 bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca jüri tarafından belirlenecek 3 ayrı projenin her birine de 300.000 TL ödül verilecek.

Yarışma, gençlerin yarını şekillendirecek projelerini keşfetmeyi, bu projelerin teknoloji ekosistemine ve topluma katkı sağlamasını desteklemeyi amaçlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyon, öğrencileri alanında uzman jüri üyeleriyle buluşturarak projelerini sunma ve büyük ödüller için yarışma fırsatı sunuyor. Katılımcılar, bireysel olarak ya da en fazla 3’er kişilik ekipler halinde başvuru yapabiliyor.

Turkcell’in “Yarının Teknoloji Liderleri” yarışmasına başvurular devam ediyor

Başvurular 15 Şubat’a kadar sürecek

Yarışma kapsamında; yeni nesil mobil iletişim, bulut bilişim, akıllı cihazlar, siber güvenlik, finansal ve ticari dönüşüm, büyük veri ve veri analitiği, yapay zekâ ve makine öğrenimi, çevre dostu ve sürdürülebilir teknolojiler, dijital eğlence ve oyun dünyası, dijital sağlık ve dijital eğitim, herkes için erişilebilirlik ve kapsayıcılık alanlarında projeler üretilebilecek. Türkiye’deki tüm lisans öğrencilerine açık olan “Yarının Teknoloji Liderleri” için son başvuru tarihi ise 15 Şubat.

Detaylı bilgi ve başvurular için: https://www.turkcell.com.tr/yarininteknolojiliderleri

#yapay zeka
#turkcell
#Teknoloji Yarışması
#Genç Yetenekler
#Proje Yarışması
#Teknoloji
