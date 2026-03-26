SON DAKİKA!
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Türkiye, SpaceX ve Amazon ile görüşmelere başladı! Masadaki tek şart güvenlik

Türkiye, SpaceX ve Amazon ile alçak yörünge uydularının ülkedeki operasyonları için güvenlik ve regülasyon şartlarını görüşüyor. Ayrıca 5G hizmeti de 31 Mart'ta yapılacak resmi törenin ardından 1 Nisan'da ülke genelinde devreye girecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ve Kuiper gibi alçak yörünge uydu sistemlerinin Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi adına küresel şirketlerle regülasyon görüşmelerinin başladığını duyurdu. Sayan, Satellite 2026 organizasyonu için bulunduğu Washington'da konuştu.

Türkiye, SpaceX ve Amazon ile görüşmelere başladı! Masadaki tek şart güvenlik

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de Starlink ve Kuiper gibi alçak yörünge uydu sistemlerinin faaliyet gösterebilmesi için regülasyon görüşmelerinin başladığını ve 1 Nisan'da 5G hizmetinin ülke genelinde aktif hale geleceğini duyurdu.
Starlink ve Kuiper gibi küresel şirketlerle Türkiye'de faaliyet göstermeleri için regülasyon görüşmelerine başlandı.
Satellite 2026 fuarında TÜRKSAT, TUSAŞ, ASELSAN ve PROFEN gibi yerli firmalar yer aldı.
TÜRKSAT, fuarda havacılık sektörüne yönelik hizmetler için Anuvu ve Viasat ile iki anlaşma imzaladı.
Türkiye'nin yerli ve milli uyduları TÜRKSAT 5A, TÜRKSAT 5B ve TÜRKSAT 6A'nın faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
5G ihalesinin yapıldığı ve 1 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde hizmetin devreye alınacağı açıklandı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Sayan, Satellite fuarında , TUSAŞ, ASELSAN ve PROFEN'in Türkiye Pavilyonu'nda yer aldığını, Fergani Uzay ve CTech firmalarının da katıldığını, bunun yanı sıra yerli uydu ekosisteminden birçok şirketin de fuarda bulunduğunu söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi ile tüm ürünlerde yerlilik ve milliliği ön plana çıkardıklarını vurgulayan Sayan, aynı zamanda global şirketlerle de işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Sayan, Türkiye'nin yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A ile elde ettiği birikime işaret ederek bu sayede bu alanda çok daha ileri gidileceğini belirtti.

Türkiye, SpaceX ve Amazon ile görüşmelere başladı! Masadaki tek şart güvenlik

SATELLITE FUARINDA TÜRKSAT'TAN 2 ANLAŞMA

Satellite fuarında TÜRKSAT'ın iki anlaşmaya imza attığını belirten Sayan, havacılık sektörüne yönelik hizmetler için Anuvu ve Viasat ile işbirliği yapıldığını aktardı.

Türkiye'nin uydu çalışmalarına da değinen Sayan, TÜRKSAT 5A, TÜRKSAT 5B ve TÜRKSAT 6A uydularının önceki yıllarda faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, yeni projeler için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Sayan, "Birçok uydu projesinde ortaklıklarımız ve yeni uydu projelerinin de özellikle yerli ve milli olarak üretimi söz konusu. Önümüzdeki dönemde bunların altyapısını global üreticilerle, yerli uydu ekosistemindeki firmalarla planlarını yapıyoruz." dedi.

Türkiye'nin alçak yörünge uydularına (LEO) yönelik çalışmalarına değinen Sayan, "SpaceX firmasının Starlink'i, Amazon'un Kuiper'ı başta olmak üzere bu firmalarla fuar çerçevesinde görüşmelerimizi yaptık. Bunların sistemlerinin Türkiye'de ne tür regülasyonlara tabi olmaları gerektiği, güvenlikle ilgili gereksinimlerimiz, bu konuda bilgilendirmeleri yaptık. Onların bizim başta güvenlik olmak üzere bu regülasyonlara uyum sağlamaları durumunda bir yol haritası sunulabileceği konusunda görüşmelerimizi yaptık ve devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye, SpaceX ve Amazon ile görüşmelere başladı! Masadaki tek şart güvenlik

1 NİSAN'DA 5G TÜRKİYE GENELİNDE AKTİFLEŞİYOR

Sayan, mobil iletişimde 5G'ye geçiş sürecine ilişkin, 5G ihalesinin geçen yılın sonunda yapıldığını ve bu kapsamda devlete toplam 3,5 milyar dolarlık frekans ücreti tahsil edilmeye başlandığını anımsattı.

İlk tahsilatların 1 Ocak itibarıyla yapıldığını belirten Sayan, 1 Nisan'da da Türkiye genelinde 5G hizmetinin resmen devreye alınacağını bildirdi.

Sayan, bu kapsamda 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir program düzenlenmesinin planlandığını aktararak, burada 5G'nin Türkiye genelinde hizmete alınmasına yönelik başlangıcın yapılacağını kaydetti.

5G ile veri hızının artacağına ve gecikme sürelerinin azalacağına işaret eden Sayan, 5G'nin uydu kapasitesiyle birlikte kullanımının da fuarda öne çıkan konulardan biri olduğunu ve bu alandaki görüşmelerin de devam ettiğini dile getirdi.

Sayan, "Türkiye, 5G ile birlikte iletişimde yeni bir seviyeye gelmiş olacak." ifadesini kullandı.

