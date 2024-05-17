Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti... Bayraktar'dan teslimat pozu: Avrupa ülkesinde SİHA sevinci
Türkiye’nin Polonya ile büyük kapsamlı ilk iş birliği projesi kapsamında; 24 adet TB2 SİHA Polonya Savunma Bakanlığı’na teslim edildi. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatı yapılmış oldu.
Savaşlarda elde ettiği başarıyla tüm dünyanın hayranlıklar takip ettiği Bayraktar TB2 SİHA, bir ülkeye daha teslim edildi. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi; Bugün Bayraktar TB2 SİHA'larımızın son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirdik. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk" ifadeleriyle duyurmuştu.
Proje kapsamındaki ilk parti teslimatlar Ekim 2022’de, ikinci parti teslimatlar Nisan 2023’te, üçüncü parti teslimatlar Ekim 2023’te, son parti teslimatlar ise Mayıs ayı başında gerçekleşti.
SSB Başkanı Görgün, Teslimat Töreni'nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye, özgün tasarım ve ileri teknoloji kabiliyetleriyle artık İnsansız Hava Araçları, Milli Gemi Projeleri, Elektronik Sistemler, Kara Araçları, Silah ve Mühimmat Sistemleri alanlarında küresel bir oyuncudur. Özellikle insansız hava araçları, kara ve deniz platformları konusunda kendimizin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik.
İHA’larımıza entegre radarlar, elektronik bileşenler, elektro-optikler, mühimmatlar, faydalı yükler ve platformlara entegre yazılımlar savunma sanayii ekosistemimiz tarafından milli olarak geliştiriliyor. Günümüzde İHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biriyiz. BAYKAR, istihdam ettiği genç yetenekleri, oyun değiştirici gücü, çığır açıcı üstün teknolojileri ve ihracat başarılarıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği bir firma olup, ülkemizin de millî gururudur. Firmamızın yakalamış olduğu bu başarı ülkemizin dünyadaki imajını olumlu yönde artırmaktadır.
Gerçekleşen ihracatla, ülkemiz tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Bu vesileyle; proje kapsamında görev yapan BAYKAR ailesi başta olmak üzere emeği geçen tüm alt yüklenici ve KOBİ'lere de üstün çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilen Teslimat Töreninin dost ve kardeş ülke Polonya Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyor, ikili yoğun iş birliği ve ilişkilerimizin yakın gelecekte de devam etmesini temenni ediyorum"
BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ
İşte bütün dünyanın büyük bir hayranlıkla takip ettiği Bayraktar TB2'nin özellikler;
Boyutlar ve ağırlık:
- Kanat açıklığı: 12 metre
- Uzunluk: 6.5 metre
- Maksimum kalkış ağırlığı: 650 kg
Uçuş performansı:
- Maksimum Hız: 130 knot (yaklaşık 240 km/s)
- Seyir Hızı: 70 knot (yaklaşık 130 km/s)
- Uçuş Süresi: 24 saate kadar
- Servis İrtifası: 27,000 feet (yaklaşık 8,200 metre)
- Operasyonel İrtifa: 18,000 feet (yaklaşık 5,500 metre)
Motor ve yakıt:
- Motor: Rotax 912, 100 hp piston motor
- Yakıt Tipi: Benzin
- Aviyonik ve İletişim Sistemleri:
- Tamamen otopilot sistemine sahip
- GPS ve INS (Inertial Navigation System) tabanlı yön bulma
- Uydu üzerinden iletişim (SATCOM) ve yer kontrol istasyonu ile iletişim
Sensörler ve gözetleme ekipmanları:
- Elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) kamera sistemi
- Lazer hedef işaretleme sistemi (Lazer mesafe ölçer ve işaretleyici)
- Çoklu sensör entegrasyonu
Silah sistemleri:
- 4 adet füze/silah taşıma kapasitesi
- MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) ve MAM-C gibi yerli üretilen mühimmatlar taşıyabilir
- Lazer güdümlü füze ve bombalar
Kullanım alanları ve görevler:
- İstihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevleri
- Sınır güvenliği ve terörle mücadele operasyonları
- Hedef tespiti ve lazerle işaretleme
- Silahlı saldırı ve hava desteği görevleri