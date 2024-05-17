Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti... Bayraktar'dan teslimat pozu: Avrupa ülkesinde SİHA sevinci

17 May 2024 14:25 - Güncelleme : 17 May 2024 14:40

Selçuk Bayraktar Necip Fazıl'ın dizeleriyle seslendi: Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya

Selçuk Bayraktar Necip Fazıl'ın dizeleriyle seslendi: Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya

Savaşlarda elde ettiği başarıyla tüm dünyanın hayranlıklar takip ettiği Bayraktar TB2 SİHA, bir ülkeye daha teslim edildi. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi; Bugün Bayraktar TB2 SİHA'larımızın son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirdik. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk" ifadeleriyle duyurmuştu.

Proje kapsamındaki ilk parti teslimatlar Ekim 2022’de, ikinci parti teslimatlar Nisan 2023’te, üçüncü parti teslimatlar Ekim 2023’te, son parti teslimatlar ise Mayıs ayı başında gerçekleşti.

SSB Başkanı Görgün, Teslimat Töreni'nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, özgün tasarım ve ileri teknoloji kabiliyetleriyle artık İnsansız Hava Araçları, Milli Gemi Projeleri, Elektronik Sistemler, Kara Araçları, Silah ve Mühimmat Sistemleri alanlarında küresel bir oyuncudur. Özellikle insansız hava araçları, kara ve deniz platformları konusunda kendimizin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik.

İHA’larımıza entegre radarlar, elektronik bileşenler, elektro-optikler, mühimmatlar, faydalı yükler ve platformlara entegre yazılımlar savunma sanayii ekosistemimiz tarafından milli olarak geliştiriliyor. Günümüzde İHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biriyiz. BAYKAR, istihdam ettiği genç yetenekleri, oyun değiştirici gücü, çığır açıcı üstün teknolojileri ve ihracat başarılarıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği bir firma olup, ülkemizin de millî gururudur. Firmamızın yakalamış olduğu bu başarı ülkemizin dünyadaki imajını olumlu yönde artırmaktadır.

Gerçekleşen ihracatla, ülkemiz tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Bu vesileyle; proje kapsamında görev yapan BAYKAR ailesi başta olmak üzere emeği geçen tüm alt yüklenici ve KOBİ'lere de üstün çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilen Teslimat Töreninin dost ve kardeş ülke Polonya Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyor, ikili yoğun iş birliği ve ilişkilerimizin yakın gelecekte de devam etmesini temenni ediyorum"

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ

İşte bütün dünyanın büyük bir hayranlıkla takip ettiği Bayraktar TB2'nin özellikler;

Boyutlar ve ağırlık:

Kanat açıklığı: 12 metre

Uzunluk: 6.5 metre

Maksimum kalkış ağırlığı: 650 kg

Uçuş performansı:

Maksimum Hız: 130 knot (yaklaşık 240 km/s)

Seyir Hızı: 70 knot (yaklaşık 130 km/s)

Uçuş Süresi: 24 saate kadar

Servis İrtifası: 27,000 feet (yaklaşık 8,200 metre)

Operasyonel İrtifa: 18,000 feet (yaklaşık 5,500 metre)

Motor ve yakıt:

Motor: Rotax 912, 100 hp piston motor

Yakıt Tipi: Benzin

Aviyonik ve İletişim Sistemleri:

Tamamen otopilot sistemine sahip

GPS ve INS (Inertial Navigation System) tabanlı yön bulma

Uydu üzerinden iletişim (SATCOM) ve yer kontrol istasyonu ile iletişim

Sensörler ve gözetleme ekipmanları:

Elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) kamera sistemi

Lazer hedef işaretleme sistemi (Lazer mesafe ölçer ve işaretleyici)

Çoklu sensör entegrasyonu

Silah sistemleri:

4 adet füze/silah taşıma kapasitesi

MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) ve MAM-C gibi yerli üretilen mühimmatlar taşıyabilir

Lazer güdümlü füze ve bombalar

Kullanım alanları ve görevler: