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 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye ve dünya denizlerinin güvenliği TÜRKSAT'a emanet! LRIT Sistemi gemileri anlık takip ediyor

TÜRKSAT, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği LRIT Sistemi ile denizlerde güvenliği sağlıyor. 1000 deniz miline kadar kapsama alanı sunan sistem, gemileri anlık olarak izleyerek kaçakçılıktan deniz kirliliğine kadar birçok alanda büyük avantaj sağlıyor.

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Türkiye ve dünya denizlerinin güvenliği TÜRKSAT'a emanet! LRIT Sistemi gemileri anlık takip ediyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 15:08

TÜRKSAT, Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi ile denizlerde güvenliği üst seviyeye taşıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, LRIT Sistemi sayesinde limanlara yaklaşan gemiler anlık olarak takip ediliyor. 1000 deniz miline kadar kapsama alanı sunan sistem, Türkiye'nin yanı sıra dünya denizlerinde de güvenliğe katkı sağlıyor.

TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİ ANLIK TAKİP EDİYOR

Dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemilerin konum, kimlik ve zaman bilgilerini, sistemin anlık olarak bildirdiği belirtilen açıklamada, deniz ticaretinin kritik rol oynadığı küresel ekonomide, gemi trafiğinin doğru yönetilmesi büyük önem taşırken, TÜRKSAT'ın tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği LRIT Sistemi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin deniz güvenliğini artırdığı belirtildi.

Bu sayede deniz kazalarının önlenmesi, kaçakçılığın engellenmesi ve deniz kirliliğiyle mücadelede büyük bir avantaj sağlandığına da dikkat çekildi. Ayrıca sistemin, denizcilik sektörünün ana omurgası haline geldiği belirtildi. LRIT'ın hizmete alındığı ilk günden bu yana denizlerde güvenliği sağladığı ve limanlardaki trafiği rahatlattığı aktarıldı.

Türkiye'nin denizcilik sistemini her yönden daha güvenilir altyapıya kavuşturan sistemle, izleme uygulamalarının mobil ve tablet üzerinden de yapılabildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sistemle, denizcilikle ilgili tüm bilgiler tek ağ üzerinde toplanırken, gemilerin yanaşma ve yüklerine yönelik bilgilendirme de limanlara ulaşmadan yapılabiliyor. Stratejik olarak da önemli olan deniz trafiğinde milli yazılım ve donanım dönemine geçişi sağlayan sistem ile Türk arama kurtarma sahası içinde seyir yapan gemiler, anlık olarak izlenebiliyor. Sistem kıyılarımızda ve hatta uluslararası sularda seyahat eden tüm gemilerin seyrüsefer, yolcu, kargo ve diğer ticari bilgileri takip edilebiliyor. Ayrıca sistem ile deniz kirliliğinin önlenmesi çalışmaları da yapılırken, arama kurtarma operasyonları da yürütülebiliyor."

TÜRKSAT'ın, yenilenen altyapısıyla LRIT sisteminin siber güvenliğinin de en üst seviyeye taşıdığının altı çizilen açıklamada, sistemin güncellenen yazılım ve donanım yapısı sayesinde siber tehditlere karşı daha dayanıklı hale geldiği, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından gerçekleştirilen Türkiye veri merkezi denetim sürecinden de tam not aldığı vurgulandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKSAT LRIT Sistemi tam olarak ne işe yarıyor?
TÜRKSAT LRIT Sistemi, gemilerin konum, kimlik ve zaman bilgilerini anlık olarak takip ederek denizlerde güvenliği artırıyor. Kaçakçılığı önlemek, deniz kazalarını azaltmak ve deniz kirliliğiyle mücadele etmek gibi kritik görevlerde aktif rol oynuyor.
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#Teknoloji
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