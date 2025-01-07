Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller açıklandı: İşte Togg-Tesla rekabetinin kazananı

07 Ocak 2025 17:45 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:48

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 2024 yılında rekor kırarak 100 bin adeti aştı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen küresel teknoloji markası Togg ile en yakın rakibi Tesla arasında 2024'te süren kıyasıya rekabetin sonucu da belli oldu. İşte detaylar.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 yılına ilişkin elektrikli otomobil satış verilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye​'de elektrikli otomobil​ pazarı büyük bir ivme kazanarak 100 bin adetlik satış barajını aştı. Bu rakam, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Yerli elektrikli otomobil markası Togg​ ise hem model bazında hem de genel marka sıralamasında zirveye oturdu.

TOGG T10X​ LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Yerli otomobil Togg T10X, 2024 yılında tam 30 bin 93 adet satış gerçekleştirerek en çok tercih edilen elektrikli otomobil modeli oldu. Togg'un bu başarısı, Türkiye'de yerli elektrikli araca olan ilginin ne kadar hızlı arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan Togg'un rakiplerini geride bırakması, yerli üretimin gücünü de kanıtladı.

TESLA VE BMW YARIŞI

Listenin ikinci sırasında, 11 bin 534 adet satışla Tesla Model Y yer aldı. Ancak Tesla'nın satışları, Togg'un yarısından az kaldı. Üçüncü sırada ise KG MOBILITY Torres modeli, 5 bin 94 adetle tüketicilerden ilgi gördü. Alman markası BMW'nin X1 modeli 4 bin 708 adet, MINI Countryman ise 3.624 adet satış gerçekleştirdi.

EN ÇOK SATAN MARKALAR: TOGG İLK SIRADA

Marka bazında bakıldığında da Togg, toplamda 30 bin 93 adet satışla rakipsiz bir lider oldu. Onu 11 bin 534 adetle Tesla takip ederken, üçüncü sırada 10 bin 181 adet ile BMW yer aldı. Mercedes-Benz ve KG MOBILITY ise sırasıyla 5 bin 164 ve 5 bin 94 adetle listede dikkat çeken diğer markalar arasında.