20 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:54

Türkiye'de yapay zeka rüzgarı esiyor! Yapay zekanın ülkemizdeki farklı sektörlere nasıl etkilediğini, gelecekte neler getireceğini sizler için araştırdık. "Türkiye'de Yapay Zeka Yatırımları Patladı! Sektörlerdeki Dönüşüm Hızlanıyor!" başlıklı haberimizde; yapay zekanın sağlık, finans, üretim, perakende, tarım ve eğitim gibi sektörlerdeki dönüşümü ve yatırımcılara sunduğu fırsatları bulacaksınız. İşte detaylar...

Yapay zeka 1 milyar kat daha hızlı çalışacak! 'Saniyede 100 milyon kalp atışı'

Yapay zeka 1 milyar kat daha hızlı çalışacak! 'Saniyede 100 milyon kalp atışı'

Yapay zeka, Türkiye'de pek çok sektörü derinden etkileyen bir teknoloji olarak hızla yükseliyor. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlar ve gelişen start-up ekosistemi, yapay zekanın ülkemizdeki kullanım alanlarını genişletiyor.

Yapay zeka (YZ), Türkiye'de birçok sektörde devrim niteliğinde değişiklikler yapmaya devam ediyor. Son yıllarda hızla gelişen bu teknoloji, iş süreçlerini optimize etmekten müşteri deneyimini iyileştirmeye kadar geniş bir yelpazede etkisini gösteriyor.

İşte Türkiye'de yapay zekanın en çok etkilediği sektörler:

FİNANS SEKTÖRÜ

Yapay zeka, bankacılık ve finansal hizmetlerde risk yönetimi, dolandırıcılık tespiti ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda önemli bir rol oynuyor. Özellikle algoritmik ticaret ve kredi değerlendirme süreçlerinde yapay zekanın kullanımı her geçen daha da artmaya başlıyor.

SAĞLIK

Sağlık sektöründe, hastalıkların erken teşhisi ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi için yapay zeka uygulamaları artıyor. Görüntü analizi ve hasta verilerinin analizi, doktorların daha doğru kararlar almasına yardımcı oluyor. 2024 itibarıyla, sağlık alanında yapay zeka girişimlerinin sayısı 338 olarak belirlenmiştir.

PERAKENDE

Müşteri davranışlarını analiz eden yapay zeka sistemleri, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunarak satışları artırıyor. Stok yönetimi ve talep tahmini gibi süreçlerde de yapay zekanın etkisi gözlemleniyor.

ÜRETİM

Akıllı fabrikalar ve otomasyon sistemleri, üretim süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Yapay zekanın, bakım süreçlerini optimize ederek arıza sürelerini azaltıyor ve üretim maliyetlerini düşürüyor. 2023 yılında yapılan bir çalışmada, yapay zeka uygulamalarının üretim verimliliğini artırdığına dair birçok örnek sunulmuştur.

DİJİTAL PAZARLAMA

Reklam hedefleme, içerik önerileri ve müşteri segmentasyonu gibi alanlarda yapay zeka, pazarlama stratejilerini daha etkili hale getiriyor. Bu sayede markalar, hedef kitlelerine daha iyi ulaşabiliyor.

TARIM

Tarım sektörü, yapay zeka ile katma değerli üretim ve dijitalleşme ekseninde büyük bir dönüşüm geçiriyor. İklim değişikliği, sağlık ve politik riskler gibi faktörler, bu dönüşümün gerekliliğini artırıyor. Yapay zeka uygulamaları, tarımda verimliliği artırmak ve kaynak kullanımını optimize etmek için kullanılmaktadır.

EĞİTİM

Eğitim alanında yapay zeka, hem öğretmenlere hem de öğrencilere yeni yollar sunma konusunda destek olmaktadır. 2024 itibarıyla Türkiye'de yapay zeka eğitimi alanında yapılan çalışmaların sayısında önemli bir artış gözlemlenmiştir. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin (TRAI) verilerine göre, eğitimde yapay zeka uygulamaları, öğrenci başarısını artırmak ve öğretim yöntemlerini geliştirmek için kullanılmaktadır.

Türkiye yapay zeka, yapay zeka sektörleri ve yapay zeka yatırımlarıyla ekonomik büyümesine katkıda bulunurken, aynı zamanda iş gücü dinamiklerini de değiştiriyor.

Çok yakın bir gelecekte eğitimden iş dünyasına kadar hemen hemen her alanda yapay zekanın entegrasyonu gerçekleşecek ve gelecekte iş gücünün yetkinlikleri de kökten değişerek yeniden şekillenecektir. Bu dönüşüm çoğumuzu korkutuyor olsa da ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü de arttıracaktır.