Türkiye'deki Tesla sahiplerine yeni özellik: Grok geliyor

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, Türkiye'deki Tesla araçlarına entegre edilmeye hazırlanıyor. Selim Krespin'in 20 Nisan'da X (Twitter) platformunda paylaştığı ekran görüntüleri, Grok ile ilgili bölümlerin Türkiye'deki Model Y araçlarının resmi kullanım kılavuzlarına eklendiğini ortaya koydu.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Grok, Türkiye'deki Tesla kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

GROK TESLA ARAÇLARINDA NE İŞE YARIYOR?

Grok, Tesla'nın klasik sesli komut sisteminin çok ötesine geçen, doğal dil anlama yeteneğine sahip gelişmiş bir yapay zeka asistanı olarak hizmet veriyor. Notateslaapp'ın haberine göre sürücüler, Grok'a karmaşık ve çok adımlı sorular yöneltebiliyor; örneğin bulunduğu konuma yakın yüksek puanlı bir restoran bulmak veya bir gezi turu planlamak gibi isteklerde bulunabiliyor.

Bunlarla birlikte Grok, konuma dayalı hatırlatıcılar da oluşturabiliyor. Örneğin "Eve yaklaştığımda süt almamı hatırlat" gibi bir komut verildiğinde araç sizin mahallenize girdiğinde sesli bildirim gönderiyor.

Grok'un en büyük avantajlarından biri de Tesla'nın donanım ve yazılım bilgi havuzuna doğrudan erişim sağlaması. Sürücüler, gösterge panelinde anlamını bilmedikleri bir uyarı ışığı yandığında bunu doğrudan Grok'a sorarak saniyeler içinde araca özel teknik cevaplar alabiliyor.

ŞİMDİYE KADAR BELİRLİ ÜLKELERDE KULLANILIYORDU

Grok, ilk olarak Temmuz 2025'te Kuzey Amerika'daki Tesla araçlarına sunuldu. Avrupa'ya açılım ise 16 Şubat 2026'da 2026.2.6 yazılım güncellemesiyle gerçekleşti. Avrupa'daki ilk dalga 9 ülkeyi kapsadı: İngiltere, İrlanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, İtalya, Fransa, Portekiz ve İspanya.

Tesla Oracle sitesi, Avrupa'daki dağıtımın GDPR, Dijital Hizmetler Yasası ve AB Yapay Zeka Yasası gibi katı düzenlemeler nedeniyle geciktiğini belirtiyor. Basenor'un haberine göre ise Şubat 2026 sonunda Avustralya ve Yeni Zelanda da bu listeye eklendi.