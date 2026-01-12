Menü Kapat
Safa Keser
TGRT Haber
 | Safa Keser

Türkiye’nin yapay zekâ çözümleri CES 2026’da sahne aldı

Las Vegas, ABD – Türkiye, dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliklerinden biri olan CES 2026’da geniş bir delegasyonla uluslararası sahnede yer aldı. Fuarda yapay zekâ, mobilite, üretim teknolojileri ve sağlık çözümleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 20 Türk teknoloji şirketi, geliştirdikleri ürün ve yetkinlikleri küresel paydaşlara tanıttı.

Türkiye’nin yapay zekâ çözümleri CES 2026’da sahne aldı
12.01.2026
12.01.2026
saat ikonu 14:11

Her yıl yeni teknolojilerin tanıtıldığı, yatırım ve iş birliği görüşmelerinin yoğunlaştığı CES, küresel ölçekte önemli bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Türkiye delegasyonunun CES 2026’da güçlü bir şekilde temsil edilmesi, Türk teknoloji şirketlerinin dünya ölçeğinde rekabet edebilen çözümler geliştirdiğini ve teknoloji ihracatı potansiyelini güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’nin CES 2026’daki temsili yalnızca özel sektör katılımıyla sınırlı kalmadı. Sağlık ve sanayi ekosistemini temsil eden kamu kurumlarının üst düzey katılımı, stratejik alanlarda geliştirilen yerli teknoloji şirketlerinin uluslararası vitrine taşınmasına yönelik bütüncül bir yaklaşımı yansıttı. Bu kapsamda, sağlık teknolojileri alanında yapay zekâ çözümleri geliştiren şirketler de fuarda yer aldı.

Kanserde Erken Teşhise Yapay Zekâ Desteği: TRAICK

Ultrasonografi odağında klinik süreçleri destekleyen yapay zekâ çözümler geliştiren TRAICK, CES 2026 boyunca uluslararası paydaşlarla temaslarını sürdürdü. Şirketin fuardaki varlığı, Türkiye’nin klinik ihtiyaçlardan beslenen sağlık teknolojileri üretme kapasitesinin küresel ölçekte görünürlüğünü artıran örneklerden biri olarak öne çıktı.

Türkiye’nin yapay zekâ çözümleri CES 2026’da sahne aldı

TRAICK’in geliştirdiği yapay zekâ platformu, tiroid ve meme kanseri tanısında ultrason görüntülerinin değerlendirilmesini destekleyerek erken teşhise katkı sağlamayı amaçlıyor. Platform, analiz süreçlerini daha tutarlı ve izlenebilir hâle getirirken, gereksiz biyopsi uygulamalarının azaltılmasına yönelik bir klinik karar destek yaklaşımı sunuyor. Bu yaklaşım, hekimlerin yerini almak yerine klinik değerlendirme süreçlerini güçlendirmeyi ve hasta yönetimini daha verimli hâle getirmeyi hedefliyor.

Yatırım Sonrası Küresel Büyüme

Yakın dönemde İLAB Holding’den aldığı 1,5 milyon dolarlık yatırım sonrası büyüme sürecini hızlandıran TRAICK, CES 2026 kapsamında küresel iş birlikleri ve yeni pazar açılımlarına odaklandı. Fuarda yatırımcılar, teknoloji üreticileri, entegratörler ve farklı ülke delegasyonlarıyla yürütülen temasların; pilot uygulamalar, klinik validasyon süreçleri ve stratejik ortaklıklara dönüşmesi hedefleniyor.

CES 2026 sürecinde Türkiye’nin sergilediği güçlü temsil, tekil şirket başarılarının ötesinde, ülke genelinde teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Farklı sektörlerde sergilenen yerli yazılım ve donanım çözümleri, Türkiye’nin küresel ölçekte daha güçlü bir teknoloji oyuncusu olma vizyonunu destekliyor.

Türkiye’nin yapay zekâ çözümleri CES 2026’da sahne aldı

CES 2026’da gerçekleştirilen görüşmelerden alınan geri bildirimler, TRAICK’in ultrasonografide yapay zekâ yaklaşımına yönelik uluslararası ilgiyi ortaya koyuyor. Şirket, hekim kararlarını güçlendiren çözümleriyle Türkiye’nin sağlık teknolojilerindeki birikimini ulusal ve uluslararası pazarlarda sürdürülebilir değere dönüştürmeyi amaçlıyor.

CES 2026 kapsamında TRAICK standı; T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Şuayip Birinci, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Varank ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Muhammet Kasım Gönüllü tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında TRAICK’in ultrasonografi alanındaki yapay zekâ çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

#yapay zeka
#Türkiye Teknoloji
#Sağlık Teknolojileri
#Ces 2026
#Traick
#Teknoloji
