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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:49

Türkiye'nin yeni mikro uydusu GEZGİN-1 geliyor! İşte uzaya çıkacağı tarih

Türkiye, BİLSAT ve RASAT ile başlayan gözlem uydusu çalışmalarını İMECE ve GÖKTÜRK'ün ardından GEZGİN-1 ile sürdürmeyi hedefliyor. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen GEZGİN-1 mikro uydusunun 2028'in son çeyreğinde fırlatılması planlanıyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Türkiye'nin yeni mikro uydusu GEZGİN-1 geliyor! İşte uzaya çıkacağı tarih
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:49

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen GEZGİN-1 mikro uydusunun 2028'in son çeyreğinde fırlatılması planlanıyor. Tarımdan deniz gözetimine, çevresel izlemeden yapay zeka destekli görüntü analizine kadar pek çok alanda görev yapacak uydu, 'nin milli uydu teknolojilerine katkı sağlayacak.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'nin yeni mikro uydusu GEZGİN-1 geliyor! İşte uzaya çıkacağı tarih

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen GEZGİN-1 mikro uydusu, tarımdan deniz gözetimine kadar birçok alanda görev yapacak şekilde 2028'in son çeyreğinde fırlatılacaktır.
GEZGİN-1 mikro uydusu, tarımdan deniz gözetimine, çevresel izlemeden yapay zeka destekli görüntü analizine kadar pek çok alanda görev yapacaktır.
Uydu, 2028'in son çeyreğinde fırlatılması planlanmaktadır.
Proje ile Türkiye'nin milli uydu teknolojileri ve ticari uydu sistemleri altyapısının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
GEZGİN-1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı (multispektral) görüntüleme, yapay zeka destekli görüntü işleme ve AIS verileriyle entegrasyon kabiliyetlerine sahip olacaktır.
Uydu tabanlı veri ve analiz altyapısıyla hassas tarım, bitki sağlığının izlenmesi, tarımsal verimlilik analizi, haritacılık, coğrafi bilgi sistemleri, arazi kullanımı ve değişim tespiti, çevresel izleme ve yönetim alanlarında faaliyet gösterecektir.
GEZGİN-1'in deniz gözetimi, gemi trafiğinin izlenmesi ve yapay zeka destekli görüntü analizinde de kullanılması öngörülmektedir.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin yeni mikro uydusu GEZGİN-1 geliyor! İşte uzaya çıkacağı tarih

Projeyle Türkiye'nin milli uydu teknolojileri ve ticari uydu sistemleri altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Türkiye, 75 kilogramın altındaki mikro uydular için yerli imkanlarla yüksek performanslı bir uydu platformu geliştirmeyi hedefliyor. Yerli imkanlarla geliştirilecek yüksek performanslı platform 2028 yılının son çeyreğinde fırlatılarak uyduya uzay tarihçesi kazandırılacak.

GEZGİN-1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı (multispektral) görüntüleme, yapay zeka destekli görüntü işleme ve AIS verileriyle entegrasyon kabiliyetlerine sahip olacak.

Uydu tabanlı veri ve analiz altyapısıyla hassas tarım, bitki sağlığının izlenmesi ve tarımsal verimlilik analizi alanlarında faaliyet gösterecek. Haritacılık ve coğrafi bilgi sistemleri, arazi kullanımı ve değişim tespiti ile çevresel izleme ve yönetim de uydunun kullanım alanları arasında yer alacak.

GEZGİN-1'in deniz gözetimi, gemi trafiğinin izlenmesi ve yapay zeka destekli görüntü analizinde de kullanılması öngörülüyor. Türkiye, TÜBİTAK UZAY aracılığıyla BİLSAT ve RASAT ile başlayan gözlem uydusu projelerine İMECE ve GÖKTÜRK uydularıyla devam etmişti. Halen GÖKTÜRK 1 ve 2 uyduları ile İMECE uydusu birçok alana yönelik görüntü desteği sağlıyor.

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#Türkiye
#Mikro Uydu
#Uydu
#Tübİtak Uzay
#Gezgİn-1
#Teknoloji
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