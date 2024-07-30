Türkiye'ye çağ atlatacak teknoloji Bursa'da üretiliyor! Yerli çip üretiminde tek üretici

30 Temmuz 2024 12:29 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:30

60 yıllık makine firması, seneler önce Ar-Ge çalışmalarında İTÜ, ODTÜ, Cumhuriyet, Bilkent, Gazi ve Uludağ Üniversiteleri, dışarıdan Virginia Commonwealth gibi kuruluşlarla çalışan Ermaksan, çip üretimi için milyonlarca euro yatırım yaptı. Bu yatırımların ve çalışmaların karşılığını alan firma, 8 yıldır Türkiye'nin ilk ve tek 'lazer çipi' üreten şirketi olmayı başardı. Geçen 4-5 yılda dünyada yaşanan çip krizi bu teknolojinin stratejik bir ürün olduğunu gözler önüne serdi.

"STRATEJİK ÖNEMİ OLDUKÇA FAZLA"

Dünyanın birçok ülkesi çip tüketiminin artması ve stratejik öneme sahip olmasından dolayı, bu alana milyarlarca dolar yatırım yapmayı sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Türkiye'de 65 nm ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını açıklamasının ardından Bursa'da 8 yıldır 'lazer çip' üretimi yapan Ermaksan firmasının Genel Müdürü Ahmet Özkayan, Türkiye'nin bunu yapacak potansiyeli olduğunu ve firma olarak bu girişime destek vereceklerini söyledi. Çip üretiminde de TOGG fabrikası için ortaya koyulan iradenin olması gerektiğini vurgulayan Özkayan, bu işin de 'Babayiğitler'inin' olabileceğinin altını çizdi.

Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın çip üretimi ile ilgili görüşlerini çok önemli bulduklarını belirterek, "Bu anlamda çipin Türkiye'de üretilmesi, buna yatırım yapılması hem stratejik hem ülke ekonomisi için önemli bir durumdur. Biz bunu destekliyoruz. Bundan 10 yıl önce çiple ilgili bir yatırıma başladık. Biz 'lazer çipleri' üretiyoruz. Yani ışıyan çipler üretiyoruz. Hemen hemen aynı yöntemlerle, aynı altyapılarda üretiliyor. Tabii bu işlemci çipler adet olarak dünyada çok fazla rekabeti olan, yatırım bedeli oldukça yüksek bir teknoloji. Devlet eliyle mutlaka organize edilmesi gerekiyor" dedi.

"DEVLETİMİZ BU İŞLERE LİDERLİK YAPIYOR"

"Türkiye'de bu iş yapılır. Devletimiz bu işe liderlik yapıyor ve biz bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Özkayan, "Bunu yapacak ekipler, kabiliyet bir araya geldiğinde mutlak surette olacaktır. Bir yerden başlamak gerekiyor. Türk insanı, Türk mühendisliği, üniversiteler, hocalar, gerekli altyapılar bir araya geldiğinde ben olacağına inanıyorum. Zaten ne kadar stratejik olduğunu da son 4-5 yılda gördük. Giderek önemi artan bir teknoloji.

Bilgisayar, elektronik sistemler, donanım, yazılım artık hayatımızda çok fazla yer etmektedir. Çip üretimine gelişmiş ülkeler stratejik bakıyor ve 'hem kendim tasarlayacağım, hem kendim üreteceğim' diyor. Geç kalınmış değil, bence doğru bir karar. Biz de firma olarak bu konularda işin içinde olmak, destek vermek isteriz. Bursa'da olmasını isteriz" diye konuştu.

"TÜRKİYE ÇAĞ ATLAYACAK"

Çipin ihracat kilogram değerinin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Özkayan, "Baktığınız zaman çok ciddi rakamlara çıkıyor. Türkiye'nin bu sıçramayı yapması gerekiyor. Zaten temel düşüncede bu var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer bağlı kurumlar Türkiye'de çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Sürekli projeler açılıyor, çağrılara çıkıyorlar. Bu anlamda Türkiye'nin bir sıçrama yapabilmesi için elinden geleni yapıyorlar. Çip de bunun bir parçası.

Bu sıçrama yapılırsa Türkiye, orta yüksek teknolojiden belki yüksek teknolojiye geçişte önemli bir basamak atlayacak. Böyle bir altyapı kurulduğundan mutlak suretle bir ekosistem de oluşuyor. Buna göre eğitim sistemi, yetişen insan, buralarda çalışmak arzusunda bulunan insanlar olacak. Genç nüfusumuz çok. Çok fazla üniversite var, buradan mezun oluyorlar ve bunlar da kendilerine iş bulacaklar" dedi.