Türkiye'yi teknoloji üssü yapacak program bugün başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyuracak

26 Temmuz 2024 09:38 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'yi yeni gelişen teknoloji alanlarında küresel bir merkez haline getirmeyi hedefleyen "HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı"nın tanıtım etkinliğini bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleyecek.

Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının merkezi haline getirecek program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hayata geçirilecek. Programın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yapacak.

HIT:30 YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIM PROGRAMI NEDİR?

Program, yüksek teknoloji ve katma değerli yeni yatırımlar için Türkiye'nin avantajlarını pekiştirirken ülkeyi yüksek teknoloji yatırımlarının odak noktası haline getirmeyi amaçlıyor.

HIT-30 Programı ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarının hızlanması, ülkenin teknoloji geliştirme ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini daha üst seviyeye taşıyacak bir sürecin başlaması hedefleniyor.

Yeni destek ve teşviklerin açıklanacağı tanıtım toplantısına, yerli ve yabancı şirketlerin üst yöneticileri, yabancı yatırımcılar, iş dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜNYAYA İLAN EDECEK

Bakan Kacır, katıldığı bir televizyon programında yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kacır, "önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümü, dijital dönüşümü, yüksek katma değeri ve bölgelerin yerel dinamiklerinin ekonomik kıymete dönüşmesini beraberinde getirecek yatırımlarla ilgili yeni bir teşvik çerçevesi oluşturacaklarını" söylemişti.

Bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bütün dünyaya ilan edilecek yeni bir Yüksek Teknoloji Teşvik Programı ile duyuracaklarına işaret eden Kacır, "Bu da küresel düzeyde yatırımcıların dikkatini çekecektir" demişti.

Bakan Kacır, özellikle batarya ve sensör teknolojileri gibi alanlarda Türkiye'nin üretim kabiliyetlerini artırmak istediklerini vurgulayarak, tüm bu gelişimlerin küresel yatırımların Türkiye'ye akışını daha da hızlandıracağını dile getirmişti.