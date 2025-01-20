Türkler bir kez daha başardı! Yerli İDA OKHAN kritik eşiği geçti: İşte denizdeki en caydırıcı gücü

20 Ocak 2025 15:21 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:33

Türk savunma sanayisinin insansız deniz aracı projeleri gelişmini sürdürüyor. Mersin'de tanıtılan yerli İDA OKHAN kritik eşiği geçti. OKHAN'ın denizde düşmanı avlayacak caydırıcı özellikleri merak edildi. İşte detaylar...

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları, savaş uçağı, akıllı mühimmat gibi dev projeleri uluslararası pazarda dikkat çekiyor. Hava ve karadaki askeri teknolojilere son zamanlarda deniz de eklendi. TCG Anadolu ile büyük ses getiren Türkiye, insansız deniz araçları projesine ağırlık veriyor. Bu kapsamda Mersin​'de Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen OKHAN adlı insansız deniz aracı (İDA) tanıtıldı. OKHAN’ın testleri başarıyla tamamladığı bildirildi.

YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ

Denizde farklı koşullarda ve zamanlarda kontrol edilen otonom deniz aracı, girdiği testleri başarıyla geçti. Boyu 11,5 metre, ağırlığı 7 ton olan OKHAN, 390 beygirlik motor gücüyle 27 knot hıza ulaşabiliyor. OKHAN'ın seyir menzili, 350 deniz miline çıkabiliyor. Yüksek manevra kabiliyetine sahip araç, otonom olarak engelden sakınma manevraları yapabiliyor.

OKHAN KEŞİF VE GÖZETLEME YAPACAK

Kayacı Savunma AR-GE Direktörü ve Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Özdemir, AA muhabirine, OKHAN'ın mavi sulardaki kontrol, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılacağını söyledi.

Yapay zeka özellikli askeri teknoloji envantere girme aşamasında. Aracın farklı fonksiyonlarda kullanılabileceğini dile getiren Özdemir, şunları anlattı:

"OKHAN, istenildiğinde üzerine konulabilecek sistemler sayesinde silahlı insansız deniz aracı ve kamikaze insansız deniz aracına dönüştürülme özelliğine sahip. Deniz aracımızın platformunu Mersin'de kendimiz tasarladık ve imal ettik. Yazılımını da kendi iç bünyemizde gerçekleştirdik. Elektronik parçalar ve sensörler hariç tüm sistem yerli ve milli olarak geliştirildi."

OKHAN uluslararası İDA projelerinde öne çıkarak yurt dışından şimdiden ilgi görüyor.