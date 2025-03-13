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 | Murat Makas

TurkNet siber saldırıya uğradı, firmadan açıklama geldi: Kimlik bilgileri ve adresler hedefte

TurkNet’e siber saldırı gerçekleştirilmesi sonrası firmadan açıklama geldi. Firma ek önlemlerin alındığını belirterek birçok şirkete yapılan saldırının aynı türde olduğunu belirtti. İşte detaylar...

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TurkNet siber saldırıya uğradı, firmadan açıklama geldi: Kimlik bilgileri ve adresler hedefte
KAYNAK:
Donanim Haber
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 14:24

İnternet servis sağlayıcısı TurkNet sosyal medyada ve yasadışı forumlarda müşterilerinin verilerinin çalındığına yönelik iddialar için açıklama yaptı. TurkNet tarafından yapılan resmi açıklamada şirketin siber saldırıya uğradığı ve hassas kullanıcı bilgilerinin ihlal edildiği ifade edildi. Şirket saldırılara karşı ilave önlemlerin alındığını belirtti.

TURKNET'TEN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI

TurkNet tarafından yapılan açıklamada “Son dönemde, dünyada ve Türkiye’de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
11 Mart 2025’te gerçekleştirilen saldırı sonrasında firmaya ait veri tabanının hedef alındığı ve bunun sonucunda da bazı müşterilere ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgilerinin ihlal edildiği açıklandı.
TurkNet, yaşanan saldırıda müşterilerin finansal bilgilerinin ve TurkNet kullanıcı parolalarının ihlal edilmediğini, bu bilgilerin uçtan uca güvende olduğunu söyledi.

İLAVE ÖNLEMLER ALINIYOR

Firma, halihazırda siber saldırının arkasında aktörlerin tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalıştığını, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesinin yapılacağını da ifade ediyor. Aynı zamanda gerekli tüm ilave önlemlerin devreye alındığına dikkat çekiliyor.

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ETİKETLER
#siber güvenlik
#siber saldırı
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