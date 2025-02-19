Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı! Bakan Kacır duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aralık ayında, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın daimi hizmet vereceği 42 derece Doğu yörüngesine ulaştığını açıklamıştı. Türksat 6A'yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettiklerini belirten Uraloğlu, uydunun, neredeyse Türksat'ın kuruluşu ile başlayan 20 yıllık bir hayalin sonucu olduğunu ifade etmişti.
9 Temmuz 2024 tarihinde Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilen Türksat 6A, ilk test yayınını başarıyla tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu önemli gelişmeyi duyurdu.
Bakan Kacır, paylaşımında, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Türkiye, Türksat 6A'nın gönderilmesiyle birlikte uzaydaki haberleşme uydusunu 6'ya çıkarırken, 3 adet de gözlem uydusu bulunuyor. Bu uydular şu şekilde sıralanıyor:
Televizyon yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması için geliştirilen, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Türksat 6A; Ku-Bant, Ku-BSS Bant, Ka-Bant ve Q/V Bant frekans bantlarında uplink ve downlink haberleşme imkanı sağlıyor.
Türksat 6A'nın teknik özellikleri: