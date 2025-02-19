Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı! Bakan Kacır duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aralık ayında, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın daimi hizmet vereceği 42 derece Doğu yörüngesine ulaştığını açıklamıştı. Türksat 6A'yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettiklerini belirten Uraloğlu, uydunun, neredeyse Türksat'ın kuruluşu ile başlayan 20 yıllık bir hayalin sonucu olduğunu ifade etmişti.

TÜRKSAT 6A İLK TEST YAYININI TAMAMLADI

9 Temmuz 2024 tarihinde Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilen Türksat 6A, ilk test yayınını başarıyla tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Bakan Kacır, paylaşımında, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat ​​​​​​​6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN UZAYDAKİ AKTİF UYDULARI HANGİLERİ?

Türkiye, Türksat 6A'nın gönderilmesiyle birlikte uzaydaki haberleşme uydusunu 6'ya çıkarırken, 3 adet de gözlem uydusu bulunuyor. Bu uydular şu şekilde sıralanıyor:

Türksat 6A

Türksat 3A

Türksat 4A

Türksat 4B

Türksat 5A

Türksat 5B

GÖKTÜRK-1

GÖKTÜRK-2

İMECE

TÜRKSAT 6A ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Televizyon yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması için geliştirilen, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Türksat 6A; Ku-Bant, Ku-BSS Bant, Ka-Bant ve Q/V Bant frekans bantlarında uplink ve downlink haberleşme imkanı sağlıyor.

Türksat 6A'nın teknik özellikleri:

Yörünge: 42° Doğu

Yörünge Yüksekliği: 35.786km

Manevra Ömrü: 16 Yıl

Faydalı Yük: 20 Ku-Bant Alıcı

Güç: 153W

Kuru Kütle: ~1700kg

Toplam Kütle: ~4200kg