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 | Ömer Faruk Dogan

Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı! Bakan Kacır duyurdu

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, 9 Temmuz 2024'te Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "20 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi" olarak nitelendirdiği Türksat 6A, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın duyurusuna göre ilk test yayınını başarıyla tamamladı.

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Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı! Bakan Kacır duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 10:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aralık ayında, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın daimi hizmet vereceği 42 derece Doğu yörüngesine ulaştığını açıklamıştı. Türksat 6A'yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettiklerini belirten Uraloğlu, uydunun, neredeyse Türksat'ın kuruluşu ile başlayan 20 yıllık bir hayalin sonucu olduğunu ifade etmişti.

TÜRKSAT 6A İLK TEST YAYININI TAMAMLADI

9 Temmuz 2024 tarihinde Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilen Türksat 6A, ilk test yayınını başarıyla tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Bakan Kacır, paylaşımında, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat ​​​​​​​6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN UZAYDAKİ AKTİF UYDULARI HANGİLERİ?

Türkiye, Türksat 6A'nın gönderilmesiyle birlikte uzaydaki haberleşme uydusunu 6'ya çıkarırken, 3 adet de gözlem uydusu bulunuyor. Bu uydular şu şekilde sıralanıyor:

  • Türksat 6A
  • Türksat 3A
  • Türksat 4A
  • Türksat 4B
  • Türksat 5A
  • Türksat 5B
  • GÖKTÜRK-1
  • GÖKTÜRK-2
  • İMECE

TÜRKSAT 6A ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Televizyon yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması için geliştirilen, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Türksat 6A; Ku-Bant, Ku-BSS Bant, Ka-Bant ve Q/V Bant frekans bantlarında uplink ve downlink haberleşme imkanı sağlıyor.

Türksat 6A'nın teknik özellikleri:

  • Yörünge: 42° Doğu
  • Yörünge Yüksekliği: 35.786km
  • Manevra Ömrü: 16 Yıl
  • Faydalı Yük: 20 Ku-Bant Alıcı
  • Güç: 153W
  • Kuru Kütle: ~1700kg
  • Toplam Kütle: ~4200kg
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Sıkça Sorulan Sorular

Türksat 6A aktif mi?
Türksat 6A henüz aktif değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, uydunun 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete alınacağını açıkladı.
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#Teknoloji
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