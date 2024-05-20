TÜRKSAT 6A uzay yolculuğuna hazır: Yaşar Üniversitesi, yerli uydunun kritik ekipmanlarını tasarladı

20 May 2024 12:02 - Güncelleme : 20 May 2024 12:02

Türkiye'nin uzay alanındaki yeteneklerini daha da ileriye taşımayı amaçlayan ve yerli imkanlarla geliştirilen ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, uzaya fırlatılmaya hazır hale geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın çalışmalarının tamamlandığını ve uydunun haziran ayı başında ABD'ye gönderileceğini, 8-14 Temmuz tarihleri arasında ise uzaya fırlatılacağını duyurdu.

Yüzde 90 oranında yerli üretimle gerçekleştirilen TÜRKSAT 6A projesi, Türkiye'nin öncü kurumları olan TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK UZAY ve CTech ortaklığında hayata geçirildi. Bu önemli projenin kritik bileşenlerinden biri olan Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm (TTM) Alt Sistemi'nin bazı anten ve mikrodalga ekipmanlarının radyo frekans tasarımları, Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen ve ekibi tarafından yapıldı.

Radyo frekans tasarımı baz alarak mekanik tasarımı, üretimi ve tüm testleri CTech firması tarafından gerçekleştirilen ekipmanlar, alt sistemdeki diğer ekipmanlarla birlikte uyduya entegre edildi, sistem seviyesi testlerden başarı ile geçti ve temmuz ayında uzaya gönderilmeye hazır duruma geldi.

YER İSTASYONUYLA HABERLEŞMEYİ SAĞLAYACAK

Prof. Dr. Seçmen, "TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi" projesi kapsamında Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği laboratuvarlarında gerçekleşen çalışmalardan bahsetti.

Seçmen, uydudaki TTM Alt Sistemi'nin, özellikle uydunun yeryüzünden fırlatılıp yaklaşık 36 bin kilometre uzaklıktaki yer durağan pozisyonuna gelene kadar ve uydunun 15 yıldan fazla yaşam ömrü boyunca yer istasyonu ile haberleşmesini sağlaması dahil bazı kritik işlevleri üstlendiğini belirtti.

"KONTROL, YÖNETİM VE GÖZLEM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

"TTM Alt Sistemi; uydu fırlatıldıktan sonra uydunun yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayan alt sistemdir ve uyduya gönderilen tüm komutların ve uydudan gelen tüm verilerin iletilmesinden sorumludur" diyen Seçmen, "Uydu ile tüm haberleşme TTM Alt Sistemi üzerinden gerçekleştiği için bu alt sistemin performansı uydunun kontrolü, yönetimi ve gözlemi için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, "Prof. Dr. Mustafa Seçmen'in daha önceki birikimleriyle yaptığı radyo frekans tasarımlarıyla katkı verdiği bu projeyle birlikte, üniversitemizde uzayla ilgili gerçekleşen 3 çalışmamız oldu" bilgisini paylaştı.

İLETİŞİMİ SADECE BU ANTEN SAĞLAYACAK

Antenin frekans tasarımı ve iletişim radyosunun frekans tasarımına göre özel bir anten üretildiğini ve sistem testlerinin de başarıyla geçtiğini belirten Kandiller şöyle konuştu:

"Uzaya fırlatılmasını bekliyoruz. Tasarlanan parçalar önemli çünkü uydu fırlatılırken iletişimi sadece bu anten sağlayacak ve uydunun fırlatılmasından yörüngeye oturmasına kadar geçen süreçteki bütün iletişim bu antenle sağlanacak. O yüzden bu çalışmayı çok önemsiyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz"