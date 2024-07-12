Türksat 6A'da yeni gelişme: 2. ateşleme süreci başladı!

12 Temmuz 2024 21:33 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 21:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yer sabit yörüngede görev alan ilk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'nın bugün akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında 2. ateşleme süreci başladı" diye konuştu.

“İKİNCİ ATEŞLEME TAM 69 DAKİKA SÜRECEK”

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yer sabit yörüngede görev alan Türksat 6A'nın 2. ateşleme sürecinin başladığını bildirdi. Türksat 6A'nın aşama aşama yörüngesine doğru ilerlediğini ifade eden Uraloğlu, "Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması için kimyasal itki sistemiyle 5 adet ateşleme yapması gerekiyordu. Yörünge düzeltme ve 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69 dakika sürecek ve bu kısım tamamlanacak. Sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.