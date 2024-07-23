TUSAŞ, HÜRJET'in motor sorununu çözdü! GE Aerospace ile yeni anlaşma

23 Temmuz 2024 16:08 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:08

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET, TUSAŞ tarafından geliştirilmeye devam ederken önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Mevcut test uçuşlarını başarıyla sürdüren HÜRJET, şu ana kadar GE Aerospace'in F404 motorlarıyla uçuyordu.

Seri üretim aşamasına geçilmeden önce motor konusunda ortaya çıkan belirsizlikler çözülmüş durumda. GE Aerospace, TEİ ve TUSAŞ arasında HÜRJET'in motoru konusunda bir mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı, bu da projenin geleceği için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

HÜRJET İÇİN GE AEROSPACE İLE F404 MOTOR ANLAŞMASI İMZALANDI

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre anlaşma, kendi türünde Türkiye'de üretilen ilk uçak olan HÜRJET ileri seviye eğitim jeti programının başarısını yansıtıyor.

Üç şirketin HÜRJET programının birinci aşamasına ilişkin mevcut iş birliğini genişleten bu anlaşma; Türkiye'nin ileri teknoloji sanayi altyapısını desteklemekte, savunma-havacılık endüstrisinde ve küresel ölçekte bir teknoloji ve mühendislik merkezi olarak konumunu güçlendiriyor.

Üç şirket arasında daha önce yapılan iş birliğine sayesinde F404 motoru, Türk Hava Kuvvetleri'nin şu anda kalifikasyon aşamasında olan HÜRJET eğitim jetine başarıyla dâhil edilmiştir. HÜRJET'in, küresel eğitim jeti pazarında son derece rekabetçi olması bekleniyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu yaptığı açıklamada "HÜRJET, modern aviyonik ve yüksek performans özelliklerinin yanı sıra tek motorlu, tandem koltuk konfigürasyonunda mükemmel bir performans sunarak modern pilot eğitiminde kritik bir rol oynuyor. Bu Mutabakat Anlaşmasının tüm ilgili taraflara büyük başarı getireceğine inanıyoruz." dedi.

Anlaşma kapsamında üç şirket, HÜRJET programının yeni versiyonlarının uçuş testlerinde GE Aerospace Savunma ve Sistemlerine ait diğer motor ve sistem ürünlerinin uygulanmasını araştırmak için iş birliğini sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

Bu yeni versiyonlar ve potansiyel yeni müşteriler için taraflar, 1985 yılında GE Aerospace ve Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında kurulan bir ortak girişim şirketi olan TEI’nin, F404 motorlarının montaj bakım, onarım ve revizyon faaliyetlerini Türkiye’de sağlaması bekleniyor.

TEI, ayrıca Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin HÜRJET uçaklarının, Türkiye ve yurtdışı müşterileri için motor bakım, onarım ve revizyon hizmetleri sağlaması bekleniyor. Söz konusu anlaşma, TEI’nin HÜRJET uçakları dışındaki platformlar için küresel F404 son kullanıcılarına hizmet sunabilmesine de olanak tanıyacak.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, "Geçtiğimiz 40 yılda TEI, uluslararası OEM'lerin askerî ve ticari motorları için en büyük parça ve modül tedarikçilerinden biri olmanın yanı sıra dünya genelinde kullanılan çeşitli askerî motorlar için yetkili bir bakım merkezi olmuştur." dedi.

Akşit, "Bugün imzalanan anlaşma TEI’nin 40 yıllık tecrübesini yansıtıyor. ülkemizin en önemli havacılık programlarından biri için üretimini gerçekleştireceği motorlar ve son kullanıcılar için sağlayacağımız entegre lojistik destek; ülkemizin askerî ve sivil havacılık sektöründeki çalışmalarımızı büyütecek. TEI’nin programdaki taahhüdünün ve ortaklığının Türkiye’nin savunma ve havacılık endüstrilerine yeni bir başarı hikâyesi ekleyeceğine inanıyoruz." diye ekledi.