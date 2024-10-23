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TUSAŞ’a saldırı sonrası Instagram, Twitter, Telegram ve TikTok’ta erişim sorunu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 18:19 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 18:29
TUSAŞ’a saldırı sonrası Instagram, Twitter, Telegram ve TikTok’ta erişim sorunu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası birçok sosyal medya uygulamasına erişim kesildi. Kullanıcılar, sosyal medya hesaplarına erişemediklerini dile getirdi.

TUSAŞ​'a yapılan terör saldırılarının ardından yayın yasağı gelmişti. Saldırı sonrası Instagram​, Twitter​, Telegram ve TikTok'a erişimde sorunlar yaşanıyor.

TUSAŞ’a saldırı sonrası Instagram, Twitter, Telegram ve TikTok’ta erişim sorunu! - 1. Resim

ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Sosyal medya araçlarına erişim kesilirken, kullanıcılar, hesaplarını kullanmakta sorun yaşadığını dile getirdi.

TUSAŞ’a saldırı sonrası Instagram, Twitter, Telegram ve TikTok’ta erişim sorunu! - 2. Resim

RTÜK Başkanı yayın yasağı getirildiğini açıklamıştı. Yayın yasağının ardından Instagram, TikTok ve Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın bir bant daraltmanın uygulamaya alındığı belirtiliyor. X platformu (Twitter), Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. Resmi kaynaklardan henüz açıklama gelmedi.

Sosyal medya kullanıcıları 18.00 itibariyle X ve Instagram'a erişim sorunu yaşamaya başladı. Sosyal medya platformlalarına erişimi sağlamak için birçok kişi VPN kullanmaya başladı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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