Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu tamamlandı, 7 deney gerçekleşti

08 Haziran 2024 17:42 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 18:59

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu tamamlandı. Atasever’in içinde bulunduğu yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD’nin New Mexico eyaletinden havalanmıştı.

Bakan Kacır, bu misyon ile 'insanlı uzay araştırmaları' kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 7 bilimsel deneyin icra edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması beklenen Galactic 07 ekibinde yer alan Atasever, 1 saat 10 dakika sürmesi beklenen uçuşta 3 deney gerçekleştirecekti.

UZAYDA BEYİNDEKİ KAN YAYILIMI VE OMURİLİK SIVISININ DİNAMİKLERİ İNCELENECEK

"BEACON" isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıdı. Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelenecek. Bu deneye ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın yapacağı psikolojik değişim ve dönüşümler de Atasever'den örnekler toplanarak analiz edildi.

NE KADAR RADYASYONA MARUZ KALINDIĞI TESPİT EDİLECEK

IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edilecekti. Böylelikle, daha sonraki süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunulabilecek.

2 FARKLI İNSÜLİN KALEMİ UZAYA TAŞINACAK

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşınacak ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliği ilk kez test ediliyor. Böylece gelecek yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.