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 | Murat Makas

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Dünyanın en güçlü kamerası evrendeki manzarayı ilk kez yayınladı

Dünyanın en güçlü kamerası evrenden yeni görüntüler yayınladı. Dijital kameraya sahip teleskoptan gezegenden yeni hareketler gözlemleniyor. İşte ilk görüntüler...

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Tüyleri diken diken eden görüntüler! Dünyanın en güçlü kamerası evrendeki manzarayı ilk kez yayınladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 13:52

Dünyanın en güçlü dijital kamerasına ev sahipliği yapan Vera C. Rubin Gözlemevi evrenin yeni resimlerine ilk kez bakma fırsatı yakalıyor. Şili’de bulunan yeni ve güçlü bir teleskop, evrenden yakaladığı ilk görüntüleri paylaştı.
Dünya'dan binlerce ışık yılı uzakta, Yay takımyıldızında bulunan iki geniş toz ve gaz bulutu gökbilimciler tarafından sık sık fotoğraflandı.

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Dünyanın en güçlü kamerası evrendeki manzarayı ilk kez yayınladı

EVRENDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kaliforniya Üniversitesi’nde görevli fizikçi Steven Ritz, görüntüler karşısında şaşkınlığını gizlemeyerek "Bu kadar çok nesnenin olduğu bu derinlikte, aynı anda yakalanmış her şeyi görmediniz’’ dedi. Şili'nin kuzeyinde, Atacama Çölü'nün kıyısındaki And Dağları'nın eteklerinde yer alan Gözlemevinden yeni fotoğraflar bekleniyor.

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Dünyanın en güçlü kamerası evrendeki manzarayı ilk kez yayınladı

TELESKOPTAN BEKLENTİLER

Teleskop 3 veya 4 günde bir gökyüzünü tarayarak milyonlarca patlayan yıldız, uçan uzay kayaları ve uzak galaksileri, zaman parçalarını keşfedebilir. Dünya'ya daha yakın bir yerde, Dünya ile çarpışma rotasında olabilecek asteroitleri belirleyecek.

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Dünyanın en güçlü kamerası evrendeki manzarayı ilk kez yayınladı

New York Times'da yer alan detaylarda Trifid ve Lagoon bulutsularının resmi, dört farklı renk filtresinden alınan 650 görüntünün bir bileşimi. Gökyüzünde yaklaşık 60 dolunaya eşdeğer bir alanı kaplıyor.

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Dünyanın en güçlü kamerası evrendeki manzarayı ilk kez yayınladı

Uzman Clare Higgs, "Bunlar yıldız kreşleri. Resmin içinde oluşmakta olan gerçekten sıcak yıldızlar var ve bunu yaparken etraflarındaki gazı ve tozu oyup şekillendirip yapılandırarak bu muhteşem bulutsuları oluşturuyorlar’’ dedi. Dr. Ritz ise görüntüleri gördüğünde verdiği tepkiyi anlatırken "Tüylerim diken diken oldu" dedi.

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ETİKETLER
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#Vera C. Rubin Gözlemevi
#Teknoloji
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