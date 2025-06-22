Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Çin'den “atomik el feneri”: 10 watt’la çalışan taşınabilir nötron silahı geliştirildi

Çinli bilim insanları, nükleer füzyon teknolojilerinde çığır açabilecek taşınabilir bir nötron kaynağı geliştirdi. Lityum ve hidrojenle çalışan bu sistem, sadece 10 watt’lık enerjiyle saniyede 10 milyar nötron üretebiliyor. Üstelik cihazın boyutu bir yangın tüpünü geçmiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin'den “atomik el feneri”: 10 watt’la çalışan taşınabilir nötron silahı geliştirildi
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 10:55

Proje, Çin’in kuzeybatısında yer alan savunma teknolojileri merkezlerinden Xi’an Modern Kontrol Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüldü. Cihazla ilgili bulgular, 11 Haziran’da hakemli bilimsel dergi High Power Laser and Particle Beams’te yayımlandı. Sistemin geliştirilmesinde, Çin’in en büyük savunma sanayi şirketlerinden Norinco'nun iştiraki North Development Investment da yer aldı.

“ATOMİK EL FENERİ” BENZETMESİ BOŞUNA DEĞİL

Bu yeni nötron kaynağı, nötronları yönlendirilmiş ve yoğun bir hüzme halinde fırlatıyor. Her biri yaklaşık 3 milyon elektron volt enerji taşıyan bu nötronlar, enerjileriyle atom bombasında salınan nötronlara benzer güçte.

Yani sistemin uygulama alanı sadece askeri değil. Nötronlar, katı cisimlerin iç yapısını delip geçebildiği için patlayıcıların tespitinden kanserli tümörlerin hedeflenmesine, virüs yapılarının incelenmesinden sanayideki mikroskobik çatlakların tespitine kadar birçok alanda kullanılabiliyor.

Çin'den “atomik el feneri”: 10 watt’la çalışan taşınabilir nötron silahı geliştirildi

FÜZYONUN YENİ YOLU: UCUZ, KÜÇÜK VE ETKİLİ

Klasik nükleer füzyon sistemleri genellikle devasa hızlandırıcılar veya manyetik kafesler gerektiriyor. Ancak Çinli araştırmacıların geliştirdiği bu cihazda, sadece sıradan hidrojen ve lityum kullanılıyor. Döteryum gibi pahalı izotoplara ihtiyaç duyulmuyor. Sistem, piezoelektrik seramikler yardımıyla üretilen mekanik darbe sayesinde çalışıyor. Bu enerji, çay bardağı büyüklüğünde bir reaktörde elektromanyetik alan oluşturuyor. Protonlar bu alan içinde hızlandırılıp lityum katoda çarptığında ise füzyon tepkimesi başlıyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri de “polarize rezonans” yöntemi. Bu teknik, füzyonun gerçekleşme olasılığını geleneksel sistemlere göre bir milyon kat artırıyor.

Çin'den “atomik el feneri”: 10 watt’la çalışan taşınabilir nötron silahı geliştirildi

ASKERİ KULLANIMA KAPI ARALIYOR

Araştırmacılar cihazın doğrudan silah olarak kullanılmadığını, askeri terimlerden bilinçli olarak kaçındıklarını belirtiyor. Ancak sistemin taşınabilirliği, düşük enerji ihtiyacı ve güçlü nötron üretimi sayesinde “geleceğin yönlendirilmiş nötron silahları” için uygun zemin sunduğu yorumları yapılıyor. Hatırlatmak gerekirse, Soğuk Savaş yıllarında geliştirilen nötron bombaları, insanları etkisiz hale getirip yapıları korumayı hedefliyordu. Çin’in bu yeni cihazı, benzer fiziksel prensiplere dayanıyor ancak şu an için yalnızca bilimsel ve teknolojik amaçlarla tanımlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google, YouTube videolarını yapay zeka eğitiminde kullandığını kabul etti
Son dakika | ABD savaşa katıldı! İran'daki nükleer tesisi vuruldu: Trump'tan ilk açıklama
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.