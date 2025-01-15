Twitter (X), Elon Musk'ın başına bela oldu: Biden hükümetinden yeni hamle

15 Ocak 2025 15:32 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 15:32

Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter hisselerini Mart 2022'de satın almasına rağmen, bu durumu yasal olarak bildirmesi gereken süreyi aştığı iddiasıyla ABD hükümetine bağlı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından dava edildi. Dava, Musk’ın geç açıklama nedeniyle haksız kazanç sağladığını ve yatırımcıların mağdur olduğunu öne sürüyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı (X) satın alması, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından mahkemeye taşındı. SEC, Musk'ın Twitter hisselerini satın aldığını zamanında bildirmeyerek menkul kıymet yasalarını çiğnediğini ve bu süreçte 150 milyon dolarlık kazanç sağladığını iddia ediyor.

ELON MUSK, TWİTTER'I SATIN ALDIĞINI VAKTİNDE BİLDİRMEDİ

SEC, Elon Musk'ın Twitter'daki hisselerini Mart 2022'de satın almasına rağmen, yasal zorunluluk gereği 10 gün içinde açıklama yapmadığını belirtti. Kanunen 24 Mart'a kadar bildirimde bulunması gereken Musk, bu bildirimi 4 ve 5 Nisan 2022 tarihlerinde yaptı. Bu süre zarfında, 500 milyon dolardan fazla Twitter hissesi satın aldığı bildirildi.

SEC, Musk'ın geç açıklama nedeniyle yatırımcılara en az 150 milyon dolara mal olduğunu ve 25 Mart 2022 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında hisse senedi satan tüm yatırımcılara zarar verdiğini iddia ediyor. Dava kapsamında, ünlü milyarderin açıklamayı ertelemesinin bir sonucu olarak kazandığı paranın yanı sıra bir sivil ceza ve diğer cezaları da talep ediyor.

Ancak davanın geleceği belirsiz görünüyor. Trump yönetiminin birkaç gün içinde görevi devralarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yeni bir başkan ataması bekleniyor. Bu değişikliklerin, SEC'in Elon Musk'a karşı açtığı davanın seyrini nasıl etkileyeceği henüz net değil.