Ücretsiz ChatGPT’nin bedelini ödeme zamanı geldi

OpenAI, cuma günü yaptığı açıklamayla bugüne kadar sınırlı pazarlarda sunulan en düşük ücretli abonelik planı ChatGPT Go’yu dünya genelinde yaygınlaştırdığını duyurdu. Daha da dikkat çekici olan ise, bu genişlemenin hemen ardından gelen bir başka karar: ChatGPT’nin ücretsiz ve Go aboneliklerinde reklam testleri başlıyor.

CHATGPT GO ARTIK ABD’DE DE VAR

ChatGPT Go aslında yeni bir paket değil. İlk olarak yaz aylarında Hindistan’da kullanıma sunulmuştu. Zamanla kapsama alanı genişletilen bu abonelik modeli, bugün itibarıyla 170 ülkede erişilebilir hale geldi. Bu listeye artık ABD de dahil.

Aylık 8 dolar fiyat etiketine sahip ChatGPT Go, ücretsiz sürüme kıyasla bazı önemli avantajlar sunuyor. Mesajlaşma limitleri yükseliyor, dosya yükleme ve görsel üretim sınırları genişliyor. Ayrıca kullanıcılar, OpenAI’ın en güncel modeline daha kapsamlı erişim elde ediyor. Kısacası, “biraz daha fazlasını isteyen ama üst paketlere çıkmak istemeyenler” için konumlandırılmış bir seçenek.

REKLAMLI SOHBET DÖNEMİ

Ancak bu uygun fiyatın bir bedeli var. OpenAI, hem ücretsiz kullanıcıların hem de Go abonelerinin yakında sohbet ekranlarında reklam görmeye başlayacağını doğruladı. Şirket, bu hamlenin amacını “daha fazla insanın araçlardan yararlanabilmesi ve kullanım sınırlarının hafifletilmesi” olarak açıklıyor. Reklamlar; Pro, Business ve Enterprise aboneliklerinde şimdilik yer almayacak. En azından OpenAI’ın verdiği söz bu yönde.

“NET ŞEKİLDE ETİKETLENECEK” VURGUSU

OpenAI, reklamların sohbet yanıtlarının içine karışmayacağını özellikle vurguluyor. Açıklamaya göre sponsorlu içerikler, kullanıcıyla yapılan konuşmadan ayrı bir bölümde ve açıkça etiketlenmiş şekilde gösterilecek.

Şirket ayrıca, kullanıcı sohbetlerinin reklamverenlerle paylaşılmayacağını, verilerin satılmadığını ve gizliliğin korunduğunu söylüyor. Reklamların, sohbet yanıtlarını etkilemeyeceği de verilen güvenceler arasında.

Reklamlar varsayılan olarak kişiselleştirilmiş olacak. Ancak kullanıcılar isterlerse bu özelliği kapatabilecek. 18 yaş altındaki kullanıcılar reklamlardan tamamen muaf tutulacak. Sağlık, ruh sağlığı ve siyaset gibi hassas ya da düzenlemeye tabi konuların yanında da reklam gösterilmeyecek.

ZORUNLULUKTAN GELEN BİR HAMLE Mİ?

OpenAI, reklam konusunu oldukça temkinli bir dille anlatıyor. Bunun nedeni de aslında biliniyor. Daha önce ChatGPT’de Target’ın online mağazasıyla ilgili bir entegrasyonun “reklam” sanılması, kullanıcıların sert tepkisine yol açmıştı. Şirket, bu kez benzer bir krizi baştan önlemek istiyor.

Öte yandan tablo net: OpenAI hâlâ kâr edemiyor ve mevcut projeksiyonlara göre on yılın sonuna kadar da ciddi zarar yazmaya devam edecek. Yapay zekâya yapılan dev yatırımların karşılığını görmek isteyen yatırımcıların sabrı ise sınırsız değil.