Uygun fiyatlı bilgisayar toplamak imkansızlaşıyor: İşlemci fiyatlarına büyük zam

Intel, artan kurumsal taleplere yetişmek amacıyla son kullanıcıya yönelik işlemci modellerinde ciddi oranlarda fiyat artışına gitme kararı aldı. Güney Kore merkezli ETNews tarafından paylaşılan rapora göre firma, bilgisayar üreticilerini yaklaşan zam hakkında çoktan uyardı.

Şirketin ürün yelpazesinin büyük bir kısmını etkileyecek zam kararının, başlangıç olarak yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesi planlanıyor. Tüketici pazarından adım adım uzaklaşan teknoloji devinin, odağını büyük oranda kurumsal tarafa çevirdiği iddia ediliyor.

Önceki sızıntılarda şirketin, 4. Nesil Xeon serisi gibi sunucu işlemcilerine yönelik devasa ilgiyi karşılamak için üretim kapasitesini büyük oranda değiştirdiği ortaya çıkmıştı.

Fiyat artışları halihazırda bellek ve ekran kartı tedariğinde yaşanan sıkıntılarla boğuşan oyuncular için işleri iyice çıkmaza sokacak. IDC'nin pazar beklentilerini ele alan güncel raporu, PC endüstrisi için son derece karanlık bir tablo çiziyor.

Artan parça maliyetleri nedeniyle donanım üreticilerinin mevcut fiyatlandırmaları koruması neredeyse imkansız hale geldi. DRAM pazarındaki yüksek talebin de bilgisayar endüstrisini derinden etkilediği biliniyor. Tüm sorunların üzerine tuz biber olacak olası bir işlemci kıtlığı, ortalama bir kullanıcı için bütçe dostu oyuncu bilgisayarı toplamayı tamamen hayal haline getirebilir.