Uygun fiyatlı iPhone SE 4 geliyor! Peynir ekmek gibi satacak, tasarımı ortaya çıktı

26 Ocak 2025 17:37 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 17:40

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisinin yeni üyesi iPhone SE 4'ün (iPhone 16E olarak da adlandırılabilir) bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızdırılan bir video, cihazın iPhone 14'e benzeyen bir ön tasarıma ve tek bir arka kameraya sahip olduğunu gösteriyor.

Apple​'ın, uygun fiyatlı bir iPhone arayanlara hitap eden "SE" (Special Edition) serisi akıllı telefon ailesinin yeni versiyonu iPhone SE 4 (iPhone 16E olarak da adlandırılabilir) modelinin bu yıl piyasaya sürüleceği artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Şimdi de telefonun elinizde nasıl görüneceğini gösteren yeni bir video sızdırıldı.

İPHONE SE 4​ TASARIMI NASIL OLACAK?

Son dönemde çıkan birçok rapor, iPhone SE 4'ün iPhone 14​'e benzeyeceğini iddia ediyor. Diğer raporlar ise telefonun, iPhone 14'ün kamera kurulumuna kıyasla tek bir arka kameraya sahip olacağını öne sürüyordu. Sızdırılan video her iki iddiayı da doğruluyor: Ön tasarım iPhone 14'e benziyor, arka taraf ise yeni bir tasarıma sahip. Hatta telefonda iPhone 14'teki çentiğin birebir aynısı bile mevcut.

Videoda görülebileceği üzere, iPhone SE 4 gerçekten de tek bir arka kameraya sahip olacak. Bunun sebebiyse, tahmin edilebileceği üzere Apple'ın telefonun fiyatını düşük tutmak istemesi. Öte yandan yeni akıllı telefon, Apple Intelligence'ın düzgün çalışması için gerekli olan 8 GB RAM ile gelecek.

Yeni iPhone SE 4'ün ayrıca Apple’ın kendi üretimi olan hücresel modemini tanıtacağı da söyleniyor. Eğer bu modem başarılı olursa, iPhone 17 serisinde de görmemiz muhtemel.

İPHONE SE 4 (İPHONE 16E) FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni iPhone SE 4 (veya iPhone 16E) fiyatı büyük olasılıkla önceki modellere göre biraz daha pahalı olacak. Ancak yine de Apple ekosistemine giriş için uygun fiyatlı bir seçenek olarak kalması umut ediliyor.

İPHONE SE 4 NE ZAMAN TANITILACAK

Yeni iPhone SE 4 modelinin bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Diğer iPhone SE modellerinin piyasaya sürülme tarihleri şöyleydi: