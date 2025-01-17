Uzayda hayatta kalma mücadelesi: 7 ay sonra ilk uzay yürüyüşü

17 Ocak 2025 07:14 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 07:25

Uzay görevinde aylardır mahsur durumdaki astronotlardan yeni haber geldi. İlk uzay yürüyüşlerini gerçekleştiren astronotlar, dünyaya dönüş için hala beklemede...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotlarından Suni Williams'ın, 7 aylık görev süresinin ardından ilk uzay yürüyüşünü yaptığını duyurdu. NASA​ TV, Williams ve Butch Wilmore’un uzay yürüyüşüne dair anları canlı olarak yayınladı. Türkmenistan'ın 420 kilometre üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında, telsizden Williams'ın, "Dışarı çıkıyorum" sözleri duyuldu.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ YENİDEN BAŞLADI

NASA, daha önce bir astronotun uzay kıyafetine su sızması nedeniyle durdurulan uzay yürüyüşlerinin, sorunların çözülmesinin ardından yeniden başlatıldığını açıklamıştı. Bu yürüyüş, yeniden başlatılan görevlerin önemli bir parçası olarak kaydedildi.

Suni Williams

GÖREVDE TEKNİK ARIZA

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS’ye gönderilmişti. Ancak Starliner’da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, kapsülün boş olarak dünyaya dönmesine karar verildi. İki astronotun dönüşü ise SpaceX’in yedek kapsül fırlatma tarihinin ertelenmesi nedeniyle mart sonu veya nisan başına kadar uzadı.

GÖREV SÜRESİ 10 AYA ULAŞABİLİR

Başlangıçta kısa süreli bir görev için ISS’ye gönderilen Williams ve Wilmore’un, teknik aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 10 ay uzay istasyonunda kalması bekleniyor. NASA, bu sürecin astronotların dayanıklılığı ve uzun süreli uzay görevleri için önemli bir deneyim sağladığını belirtiyor.