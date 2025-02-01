Uzayda mahsur kalan NASA astronotu Sunita Williams: "Yürümeyi unuttum"

01 Şubat 2025 11:15 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:15

NASA astronotu Sunita Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 8 ay mahsur kaldıktan sonra yürümeyi unuttuğunu söyledi. Williams ve meslektaşı Barry Wilmore, teknik sorunlar nedeniyle planlanan süreden çok daha uzun süre uzayda kalmıştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotlarından Sunita Williams, bazı temel vücut becerilerini kaybettiğini söyledi. Williams, 234 gün mikro yerçekimsiz ortamda kaldıktan sonra yürümek gibi basit bir eylemi bile nasıl yaptığını unuttuğunu açıkladı.

"YÜRÜMEYİ UNUTTUM"

Sunita Williams, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Needham Lisesi öğrencileriyle yaptığı video konferansında, "Yeterince uzun süredir buradayım. Şu anda yürümenin nasıl bir şey olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Yürümedim. Oturmadım" diye konuştu.

Sunita Williams ve meslektaşı Barry Wilmore, 5 Haziran 2024'te göreve başladıklarında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 8 gün geçirmeleri planlanmıştı. Ancak astronotları uzaya taşıyan Boeing Starliner kapsülünde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Dünya'ya dönemediler. SpaceX firmasının mart ayında Crew-9 misyonuyla iki astronotu getirmesi bekleniyor.

SUNITA WILLIAMS VE BARRY WILMORE, ELON MUSK'A UMUT BAĞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Williams ve Wilmore'un "Biden yönetimi tarafından neredeyse terk edildiğini" söyledi ve Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'ten gidip almalarını istedi. Trump, "Elon yakında yola çıkacak. Umarım herkes güvende olur. İyi şanslar Elon!" dedi. Musk, X hesabından yaptığı paylaşımında Wilmore ve Williams'ı "mümkün olan en kısa sürede" almaya söz verdi.