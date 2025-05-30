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 | Ömer Faruk Dogan

Uzaydan enerji aktarımı gerçek oldu! Jet üzerinden 5 km'lik deney başarıyla tamamlandı

Japon Uzay Sistemleri (JSS) araştırmacıları, hareket halindeki bir jetten 5 kilometre uzaklıktaki hedefe kablosuz enerji iletmeyi başardı. Çığır açan deney, gelecekte uzaydan Dünya'ya kesintisiz güneş enerjisi aktarımının önünü açabilir.

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Uzaydan enerji aktarımı gerçek oldu! Jet üzerinden 5 km'lik deney başarıyla tamamlandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 10:49

Japonya Uzay Sistemleri (JSS) araştırmacıları, kısa süre önce hareket halindeki bir jetten yere yerleştirilen antenlere "enerji ışınlamayı" başardı. Başarılı deney, gelecekte uzaydan Dünya'ya güneş enerjisi iletimi sağlayabilecek çeşitli araçların uygulanabilirliğini doğruluyor.

Yüzeye enerji ileten düşük yörüngeli güneş panelleri, yere kurulu sistemlere göre birçok avantaja sahip. Örneğin Dünya atmosferinin etkilerinden uzak oldukları için birkaç kat daha fazla enerji toplayabiliyor. Paneller, enerjiyi mikrodalga formunda Dünya'ya iletiyor ve bu dalgalar atmosferden geçerken yalnızca yüzde 5'lik bir enerji kaybına uğruyor.

Uzaydan enerji aktarımı gerçek oldu! Jet üzerinden 5 km'lik deney başarıyla tamamlandı

KESİNTİSİZ ENERJİ ARZI SAĞLANACAK

Ayrıca uyduların yörüngede doğru şekilde tutulması sayesinde gece bile enerji aktarımı mümkün olacak ve bu da kesintisiz bir enerji arzı sağlayacak.

Bilim insanları, uzaydan elde edilen güneş enerjisinin karada ve havada kullanılan çeşitli araçların enerji ihtiyacını karşılayarak karbon emisyonlarını azaltabileceğini öngörüyor. Yerdeki alıcı istasyonlar da, geleneksel güneş veya rüzgar enerjisi sistemlerine göre çok daha az yer kaplıyor.

Ancak teknolojinin kusurları da yok değil. Örneğin enerjiyi "mikrodalga formuna" dönüştürme ve tekrar elektriğe çevirme sürecinde önemli miktarda kayıp yaşanıyor. Ayrıca tüm yapay uydular mikrometeoritler ve uzayda oluşabilecek enkaz riski ile karşı karşıya. Öte yandan yörüngede yer alan mikrodalga yayıcıların kitlesel imha silahlarına da dönüşme tehlikesi bulunuyor.

Uzaydan enerji aktarımı gerçek oldu! Jet üzerinden 5 km'lik deney başarıyla tamamlandı

5 KM MESAFEDEN ENERJİ İLETİMİ SAĞLANDI

JSS'nin önceki deneyleri, 30 ila 100 metre arasındaki mesafelerde kablosuz enerji iletimini başarıyla göstermişti. Son deneyde ise saatte yüksek hızla hareket eden bir jetten 5 kilometre uzaklıktaki alıcılara başarılı şekilde enerji iletildi.

Bilim insanları, küçük bir jeti anten dizisi üzerinden uçurarak farklı açılardan enerji alımını ölçtü ve mikrodalga iletimlerinin hızlı ve hassas bir şekilde yönlendirilebildiğini ortaya koydu.

JSS'nin nihai hedefi, Dünya yüzeyinden 36 bin kilometre yükseklikteki yörüngeden enerji iletimi yapmak. Caltech Üniversitesi de 2023 yılında benzer bir deney gerçekleştirmişti. Üniversitenin Düşük Yörüngeli Enerji Aktarımı için Mikrodalga Dizisi Deneyi (MAPLE), düşük Dünya yörüngesinden yere yeterli enerjiyi ileterek iki LED ışığını yakmayı başardı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Uzaydan Dünya'ya enerji iletimi gerçekten mümkün mü?
Evet, Japonya Uzay Sistemleri (JSS) ve Caltech gibi kurumlar tarafından yapılan deneyler, enerjinin mikrodalga dalgaları aracılığıyla düşük yörüngeden Dünya'ya iletilebileceğini gösterdi.
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#Teknoloji
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