Uzman isim yapay zekanın iş hayatına etkisini değerlendirdi: 'İnsanları gereksizleştirecek'

01 May 2024 14:56 - Güncelleme : 01 May 2024 15:01

Yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bu teknolojinin toplumsal etkileri üzerine yapılan çalışmalar daha da önem kazanıyor.

Yapay zekanın insan hayatına entegrasyonunda, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak adil ve sürdürülebilir politikaların oluşturulması için devletler yasal düzenlemeler yaparken, bir yandan bu teknolojinin insanların işini elinden alarak koca bir "işsizler ordusu" oluşturmasından endişe ediliyor.

"YAPAY ZEKANIN YOK ETTİĞİ DAHA FAZLA"

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, yapay zekanın insan hayatına etkilerini değerlendirerek, işsizlik endişesini tetiklediğini belirtti.

Teknoloji konusunda özellikle insanların iyimser olduğunu ifade eden Erdoğan, yapay zekanın birçok yeni iş alanı üretirken diğer yandan birçoğunu yok ettiğine dikkati çekti.

İnsanlarda "teknolojinin bütün sorunlarımıza çözüm bulacağına" yönelik bir algı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Buluyor ama teknolojinin ürettiği işlerle yok ettiği işler de var. Yapay zeka, birçok yeni iş alanı üretiyor ama birçoğunu yok ediyor, yok ettiği daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPAY ZEKA İŞ MODELLERİNİ DE DEĞİŞTİRDİ"

Yapay zekanın iş modellerini de değiştirdiğini anlatan Erdoğan, "Bir tarafta 100 tane iş kayboluyor, yerine 5 tane yeni iş geliyor. 95 kişi ne olacak? Nasıl uyum sağlayacağız? Daha az nitelik gerektiren sektörlerde çalışan binlerce işçi ne olacak? Mavi yakalıların gitgide sayıları azalıyor. Eksile eksile gidiyorlar." dedi.

İkinci tehdit dalgasının da beyaz yakalılar için olacağını belirten Erdoğan, ofis işlerinin çoğunu, bankadaki, analiz işlerinin büyük bir çoğunluğunu yapay zekanın yapacağını ve şu anda bile yapmaya başladığını işaret etti.

Yapay zekanın otomatik olarak maillere cevap verdiğini ve bunun da beyaz yakalıların önemli bir kısmının gereksizleşmiş olduğunu gösterdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın, öbür gün büyük bir çoğunluğu, 'Biz ne yapacağız?' diye düşünecekler. Para nasıl kazanılacak, kim harcayacak? İşte gereksizlik buradan başlıyor. Üretemiyorsun, çalışıp para kazanamıyorsun, kazanamadığın için de tüketemiyorsun. O zaman ne oluyor? Sistem için gereksiz birisi oluyorsun. 'Gereksizler' aslında bunun nazikçesi. Aslında sınıf altı denilen bir kavram var."