Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Veri aktarımı ve hızıyla öne çıkıyor! USB Type-C'nin bilinmeyen o faydaları

Hem yüksek hızlı şarjı hem de hızlı veri ve görüntü aktarımını destekleyen USB Type-C Avrupa Birliği'nin aldığı kararla standart hale geliyor. Kullanıcılar USB Type-C'nin bilinmeyen faydalarını merak etti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Veri aktarımı ve hızıyla öne çıkıyor! USB Type-C'nin bilinmeyen o faydaları
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 15:59

USB Type-C (USB-C), geçtiğimiz dönem tüm Avrupa Birliği tarafından tüm elektronik cihazlarda zorunlu hale getirildi. Akıllı telefon gibi elektronik cihazlarda tek tip girişi onaylayan Avrupa Birliği, bu standart için de hem hızlı şarj hem de dosya ve görüntü aktarımı yapan Type-C'yi uygun gördü. Son yıllarda neredeyse tüm Android cihazlarda bulunan Type-C, bu kararın ardından iPhone 15 serisi ile Apple cihazlarda da bulunmaya başlayacak.
Kullanıcılar 24 pinli simetrik bir USB konektör sistemi Type-C’nin fayda ve zararlarını merak ediyor.

Veri aktarımı ve hızıyla öne çıkıyor! USB Type-C'nin bilinmeyen o faydaları

USB TYPE-C ÖZELLİKLERİ

USB Type-C, veri aktarımı yaparken aynı zamanda şarj imkanı da sunan bir bağlantı noktası. USB Type-C; USB 3.2 Gen 2 ile aynı olan 10 Gbit/s'ye varan veri aktarımını desteklemesi için tasarlandı. Bu, hala bilgisayarlarımızda bulunan USB 2.0'ın 480 Mbit/s veri hızından 20 kat daha hızlıdır. Her ne kadar teorideki hızlar gerçekle birebir örtüşmese de USB Type-C'nin hem verileri hem de görüntüleri hızlı ve güvenli bir şekilde aktarabildiği, günlük hayatta da test ettiğimiz bir şey.

Veri aktarımı ve hızıyla öne çıkıyor! USB Type-C'nin bilinmeyen o faydaları

Webtekno'da yer alan habere göre USB Type-C'nin akıllı telefon ve cihazlarda bu kadar popüler olmasının bir diğer sebebi de şarj etme kapasitesidir. Daha ilk çıktığı dönemlerden itibaren 100 W'a kadar şarj imkanı sunan Type-C bağlantı noktası, telefonlardaki hızlı şarj teknolojisinin bu kadar gelişmesinin de önünü açtı. Günümüzde USB Type-C Gen 2.1 kabloları 240 W'a kadar şarj imkanı sunabiliyor. USB Type-C Gen 2.1 ile veri hızları da çok daha yukarılara çıkmış durumda. Bu yeni nesil kablolar 40 Gb/sn (4,8 GB/sn) veri aktarım hızlarını destekler. Bu hız teoride 1,5 saatlik 4K videoyu 2 saniyede aktarabileceği anlamına geliyor.

Veri aktarımı ve hızıyla öne çıkıyor! USB Type-C'nin bilinmeyen o faydaları

Avrupa Birliği'nin neden bu kabloyu standart haline getirdiğini daha net anlamamızı sağlan bir diğer etken de geriye dönük uyumlu yapıda olması. Yani eski tip kablolarınızı da çeşitli dönüştürücülerle Type-C'ye çevirebilirsiniz. Bu durum kablonun gücünü düşürecek olsa da sizi zor durumlarda kurtarabildiğini söyleyebiliriz. Şimdi sizlere Type-C'nin az bilinen faydalarını sıralı liste halinde vereceğiz.

TYPE-C'NİN SUNDUĞU PEK BİLİNMEYEN FAYDALARI

•Yüksek hızlı şarj sunması (USB Type-C Gen 2.1 ile 240 W'a kadar şarj imkanı bulunuyor.)
•Yüksek hızlı dosya transferi (USB Type-C Gen 2.1 ile 40 Gb/sn veri aktarım hızları sunuyor.)
•Her iki taraftan da bağlanabildiği için yön zorunluluğunun ortadan kalkması.
•24 pinli yapının önceki bağlantı noktalarına göre çok daha sağlam olması.
•Diğer bağlantı noktalarına göre çok daha yeni ve günümüz teknolojilerine uyumlu olması.
•Çok daha güçlü veri aktarım hızları sayesinde 3.5 mm jak girişlerinden çok daha iyi ses kalitesi sunması.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrikli araçlarda büyük pil devrimi! Tek şarj ile 5000 kilometre yol
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Dünyanın en güçlü kamerası evrendeki manzarayı ilk kez yayınladı
ETİKETLER
#byd
#Çekirdek
#Gökyüzü
#İstanbul Boğazı
#teknolojik gelişmeler
#Üniversite öğrencisi
#avrupa birliği
#usb-c
#şarj
#Usb Type-c
#Veri Aktarımı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.