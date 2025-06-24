Veri aktarımı ve hızıyla öne çıkıyor! USB Type-C'nin bilinmeyen o faydaları

USB Type-C (USB-C), geçtiğimiz dönem tüm Avrupa Birliği tarafından tüm elektronik cihazlarda zorunlu hale getirildi. Akıllı telefon gibi elektronik cihazlarda tek tip girişi onaylayan Avrupa Birliği, bu standart için de hem hızlı şarj hem de dosya ve görüntü aktarımı yapan Type-C'yi uygun gördü. Son yıllarda neredeyse tüm Android cihazlarda bulunan Type-C, bu kararın ardından iPhone 15 serisi ile Apple cihazlarda da bulunmaya başlayacak.

Kullanıcılar 24 pinli simetrik bir USB konektör sistemi Type-C’nin fayda ve zararlarını merak ediyor.

USB TYPE-C ÖZELLİKLERİ

USB Type-C, veri aktarımı yaparken aynı zamanda şarj imkanı da sunan bir bağlantı noktası. USB Type-C; USB 3.2 Gen 2 ile aynı olan 10 Gbit/s'ye varan veri aktarımını desteklemesi için tasarlandı. Bu, hala bilgisayarlarımızda bulunan USB 2.0'ın 480 Mbit/s veri hızından 20 kat daha hızlıdır. Her ne kadar teorideki hızlar gerçekle birebir örtüşmese de USB Type-C'nin hem verileri hem de görüntüleri hızlı ve güvenli bir şekilde aktarabildiği, günlük hayatta da test ettiğimiz bir şey.

Webtekno'da yer alan habere göre USB Type-C'nin akıllı telefon ve cihazlarda bu kadar popüler olmasının bir diğer sebebi de şarj etme kapasitesidir. Daha ilk çıktığı dönemlerden itibaren 100 W'a kadar şarj imkanı sunan Type-C bağlantı noktası, telefonlardaki hızlı şarj teknolojisinin bu kadar gelişmesinin de önünü açtı. Günümüzde USB Type-C Gen 2.1 kabloları 240 W'a kadar şarj imkanı sunabiliyor. USB Type-C Gen 2.1 ile veri hızları da çok daha yukarılara çıkmış durumda. Bu yeni nesil kablolar 40 Gb/sn (4,8 GB/sn) veri aktarım hızlarını destekler. Bu hız teoride 1,5 saatlik 4K videoyu 2 saniyede aktarabileceği anlamına geliyor.

Avrupa Birliği'nin neden bu kabloyu standart haline getirdiğini daha net anlamamızı sağlan bir diğer etken de geriye dönük uyumlu yapıda olması. Yani eski tip kablolarınızı da çeşitli dönüştürücülerle Type-C'ye çevirebilirsiniz. Bu durum kablonun gücünü düşürecek olsa da sizi zor durumlarda kurtarabildiğini söyleyebiliriz. Şimdi sizlere Type-C'nin az bilinen faydalarını sıralı liste halinde vereceğiz.



TYPE-C'NİN SUNDUĞU PEK BİLİNMEYEN FAYDALARI

•Yüksek hızlı şarj sunması (USB Type-C Gen 2.1 ile 240 W'a kadar şarj imkanı bulunuyor.)

•Yüksek hızlı dosya transferi (USB Type-C Gen 2.1 ile 40 Gb/sn veri aktarım hızları sunuyor.)

•Her iki taraftan da bağlanabildiği için yön zorunluluğunun ortadan kalkması.

•24 pinli yapının önceki bağlantı noktalarına göre çok daha sağlam olması.

•Diğer bağlantı noktalarına göre çok daha yeni ve günümüz teknolojilerine uyumlu olması.

•Çok daha güçlü veri aktarım hızları sayesinde 3.5 mm jak girişlerinden çok daha iyi ses kalitesi sunması.

