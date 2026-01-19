Warner Bros. filmlerinin kaderi belli oldu: Netflix'ten '45 gün' kararı

Netflix'in Eş CEO'su Ted Sarandos, şirketin Warner Bros.'un sinema işletmeciliği tarafını "gömmek" için değil para kazanmak için geldiği konusunda ısrarcı davranıyor. New York Times'a verdiği röportajda konuşan Sarandos, Warner Bros. Discovery'nin stüdyo ve yayın işletmelerini satın almaya yönelik dev anlaşmanın tamamlanması halinde izleyecekleri stratejiyi paylaştı.

Yönetici, stüdyonun filmlerini sinemalarda gösterime sokmaya devam edeceklerinin altını çizerken Warner Bros. yapımları için uygulanan 45 günlük vizyon takvimine sadık kalacaklarını belirtti.

SARANDOS: "MEVCUT DÜZENİ RİSKE ATMAK İSTEMİYORUZ"

Anlaşma sağlandığında milyarlarca dolar gelir üreten olağanüstü bir dağıtım motoruna sahip olacaklarını ifade eden Sarandos, tıkırında işleyen düzeni riske atmak istemediklerini vurguladı.

İşleyişi büyük ölçüde bugünkü haliyle yani 45 günlük pencerelerle sürdüreceklerini belirten Eş CEO, oldukça iddialı konuştu:

"Size net bir rakam veriyorum. Eğer sinema işinde olacaksak (ki olacağız) rekabetçi insanlarız ve kazanmak isteriz. Açılış hafta sonunda kazanmak istiyorum. Gişede kazanmak istiyorum."