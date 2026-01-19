Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Uzay istasyonunda hesaplar karıştı: Hasarlı mekik insansız iniş yaptı

Camında çatlak tespit edilen Çin’e ait Şıncou-20 mekiği, taşıdığı personeli riske atmamak için Dünya’ya insansız iniş gerçekleştirdi. Yaşanan olay, yörüngedeki uzay çöplerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi.

Uzay istasyonunda hesaplar karıştı: Hasarlı mekik insansız iniş yaptı
Çin'e ait hasarlı Şıncou-20 personel mekiği, Dünya'ya insansız olarak iniş yaptı. Uzay enkazı kaynaklı bir cam çatlağı nedeniyle aracın boş dönmesine karar verildi.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda uzay enkazı nedeniyle hasar gören Şıncou-20 personel mekiğinin, Dünya'ya insansız döndüğü bildirildi. Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, mekik, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfıng sahasına indi.

UZAY ENKAZI NEDENİYLE MEKİK HASAR GÖRDÜ

Şıncou-20 görevi kapsamında 24 Nisan 2025'te 3 kişilik taykonot ekibini uzay istasyonuna taşıyan mekiğinin camında uzay enkazı parçasının çarpması sonucu oluştuğu tahmin edilen küçük bir çatlak tespit edilmişti.

Taykonotların 5 Kasım 2025'te planlanan dönüş seferi, hasarın yol açabileceği riskler göz önüne alınarak ertelenmişti. Taykonotlar, daha sonra, görevi devrettikleri ekibi getiren Şıncou-21 mekiği ile Dünya'ya dönmüştü.

Yeni göreve başlayan Şıncou-21 ekibini geri getirmek üzere ise sonraki uzay görevi için hazırlanan Şıncou-22 mekiği istasyona gönderilmişti. Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev alıyor.

