WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen mesajları engelleme özelliği geliştiriyor

17 Ağustos 2024 17:16 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 17:16

Instagram'a erişim engeli fenomenlere yaradı! Hem takipçi hem de para kazançları arttı

Instagram'a erişim engeli fenomenlere yaradı! Hem takipçi hem de para kazançları arttı

WhatsApp, geçtiğimiz yıl kullanıcı gizliliği adına önemli bir adım atarak, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak sessize alabileceğiniz bir özelliği devreye almıştı. Meta, bu özelliği geliştirme amacını şöyle özetlemişti:

"Bilinmeyen kullanıcılardan gelen aramaları sessize alarak sizin için önemli olan konuşmalara odaklanabilir, gizliliğinizi koruyabilir ve istemediğiniz kişilerin sizinle iletişime geçmesini engelleyebilirsiniz."

Ayarlar > Gizlilik > Aramalar bölümünde bulunan > "Bilinmeyen kullanıcıları sessize al" seçeneği üzerinden etkinleştirilebilen bu özellik her ne kadar yurt dışından gelen dolandırıcılık amaçlı numaraları engellemeye yardımcı olsa da aynı numaralar hâlâ mesaj atmaya devam edebiliyordu.

'WHATSAPP YABANCI NUMARALARDAN GELEN MESAJLARI ENGELLEMEK' MÜMKÜN OLACAK

Donanım Haber'in aktardığına göre Android için en son WhatsApp beta 2.24.17.24 güncellemesi ile uygulamanın, bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engellemek için yeni bir gizlilik özelliği test ettiği ortaya çıktı. Ayrıca bu özellik ile uygulamayı zorlayabilecek spam ve istenmeyen mesaj akışı azaltılarak cihaz performansının iyileştirilmesi de amaçlanıyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engelle seçeneği etkinleştirildiğinde WhatsApp, belirli bir hacmi aşan bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engelleyecek ve kullanıcıları istenmeyen veya potansiyel olarak zararlı iletişimlerden koruyacak.

WHATSAPP YURT DIŞI ARAMA KAPATMA NASIL YAPILIR?

Bilinmeyen kullanıcıları sessize alma özelliği sayesinde, WhatsApp yurt dışı aramaları kapatamayabilirsiniz ama en azından susturabilirsiniz. Bu fonksiyon sayesinde, daha önce iletişim kurmadığınız ve rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler sizi aradıklarında bildirim gelmeyecektir.

Android ve iPhone'da yabancı numaraları sessize almak için: