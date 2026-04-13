WhatsApp, rehberinize kaydetmediğiniz kişilerin durum güncellemelerini görünür kılan yeni bir özelliği sessiz sedasız kullanıma sundu. Artık bir kişinin paylaşmış olduğu hikayeleri görebilmek için onun numarasını eklemek zorunda kalmayacaksınız.

WhatsApp durum güncellemelerini yeniliyor: İki kritik özellik sunuldu

HABERİN ÖZETİ WhatsApp durum güncellemelerini yeniliyor: İki kritik özellik sunuldu WhatsApp, rehberde kayıtlı olmayan kişilerin durum güncellemelerini görünür kılan ve durum güncellemelerini Sohbetler sekmesine taşıyan yeni özellikler sunuyor. Artık bir kişinin durumunu görmek için numarasını kaydetmek gerekmeyecek. Rehberde kayıtlı olmayan kişilerin durum güncellemelerinin yanında tilde (~) işareti görülecek. Bu özelliğin çalışması için karşı tarafın sizi rehberine eklemiş olması ve karşılıklı mesajlaşma veya arama trafiği yaşanması gerekiyor. Durum paylaşımları, Sohbetler listesinin en üstüne taşınacak. Bu özellikler Android ve iOS beta sürümlerinde görülüyor ve gelecekte iki platformda da arayüz ve deneyim eşitlenecek.

KAYDEDİLMEYEN NUMARALARA ÖZEL BİLDİRİM EKRANI EKLENDİ

Yakın zamanda mesajlaştığınız veya araştığınız numaraların durum güncellemelerini görebileceksiniz. Durum arayüzünde kişi adının ya da telefon numarasının önünde yer alan tilde (~) işareti, ilgili paylaşımın rehberde kayıtlı olmayan birine ait olduğu anlamına geliyor.

Beklenmedik anda beliren yabancı durumların yol açtığı kafa karışıklığını gidermek isteyen Meta mühendisleri, Android 2.26.14.9 beta sürümüyle uygulamaya açıklayıcı bir bilgilendirme ekranı dahil etti.

Sistemin çalışması için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Yabancı numaralardan gelen paylaşımları görebilmek adına, karşı tarafın sizi rehberine eklemiş olması ve ikinizin arasında karşılıklı mesajlaşma veya arama trafiği yaşanması şart koşuluyor.

DURUM GÜNCELLEMELERİ SOHBETLER SEKMESİNE TAŞINIYOR

Ortaya çıkan güncel WhatsApp Beta raporlarındaki bir diğer gelişme ise durum paylaşımlarının Sohbetler listesinin en üstüne yerleştirilmesi oldu. Artık kullanıcılar, ayrı bir sekmeye geçiş yapmaya gerek kalmadan ekranı aşağı kaydırarak paylaşımlara hızlıca göz atabilecekler.

IOS CİHAZLAR DA UNUTULMADI

WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın Android uygulamasında geliştirmeler sürerken, eş zamanlı olarak TestFlight üzerinde yayınlanan iOS 26.14.10.70 Beta sürümü aynı özelliklerin Apple cihazlarına da geleceğini doğruladı.

Gelecek güncellemelerle birlikte, Sohbetler sekmesinin gezinme çubuğunda en çok etkileşime girilen kişilerin paylaşımları merkeze alınacak. İki platformdaki arayüz ve deneyim tamamen eşitlenmiş olacak.