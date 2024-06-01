WhatsApp, 'Favoriler' seçeneğini test ediyor: Yeni ekran görüntüsü geldi

01 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 17:30

WhatsApp, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte şirket, sohbetler sekmesi için "Favoriler" işlevi üzerinde çalıştığının bilgisini paylaştı.

Kullanıcıların en önemli konuşmalarına daha kolay erişim sağlamayı amaçlayan bu özellik, ilk olarak WhatsApp'ın 2.24.9.33 numaralı Android beta sürümünde ortaya çıktı.

WHATSAPP, FAVORİLER ÖZELLİĞİNİ GENİŞ ÇAPTA TEST EDİYOR

WABetaInfo'nun haberine göre, birkaç gün önce piyasaya sunulan Android beta 2.24.12.7 güncellemesiyle daha geniş çapta test edilmeye başlandı.

"Favoriler" sekmesi daha önce aramalar sekmesinde mevcut olarak bulunuyordu ve kullanıcıların telefon görüşmeleri için favori kişilerine kolayca erişmelerini mümkün hale getiriyordu.

Artık WhatsApp beta test kullanıcıları, favori konuşmalarını hızlıca bulmak için yeni filtreyi kullanabilirler. WhatsApp genelinde önemli kişi ve grup sohbetlerini önceliklendirmenizi ve bulmanızı kolaylaştıran bu filtre, hem bireysel hem de gruplarla yapılan sohbetleri de destekliyor.