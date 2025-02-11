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 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp gruplarında faydalı değişiklik! Artık herkes kendi ünvanını belirleyebilecek

WhatsApp gruplarında kim kimdir derdi bitiyor. Mesajlaşma platformu, grup sohbetlerine "etiket" özelliği getirerek kullanıcıların rollerini daha net ifade etmelerini sağlayacak. Bu sayede herkes, kendine uygun bir ünvan belirleyerek gruplarda daha kolay tanınacak.

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KAYNAK:
WABetaInfo
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 18:28

WhatsApp gruplarında kimin kim olduğunu anlamakta zorlanıyorsanız, artık bu sorun tarihe karışıyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, grup sohbetlerine yepyeni bir özellik ekleyerek kullanıcıların kendilerini daha net ifade etmelerini sağlayacak. Yakında herkes, gruplardaki rolünü özel bir etiketle gösterebilecek.

WhatsApp grupları için etiket sistemi

WHATSAPP GRUPLARINA 'ETİKET' SİSTEMİ GELİYOR

WABetaInfo sitesinin, "WhatsApp Android beta" sürümünde keşfettiği bu sistem sayesinde, WhatsApp gruplarında yer alan herkes kendine uygun bir etiket ekleyebilecek. Örneğin spor takımı grubundaysanız “Kaptan” veya “Koç” gibi roller belirleyebilir, iş gruplarında “Proje Yöneticisi” ya da “Grafik Tasarımcı” gibi ünvanlar ekleyebilirsiniz. Aile gruplarında ise “Anne”, “Baba” veya “Dayı” gibi etiketlerle sohbetlere daha kişisel bir dokunuş katabilirsiniz.

Etiket sistemi, yalnızca grup üyeleri tarafından görülebilecek. Öte yandan WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman tüm kullanıcılara sunacağı henüz netleşmiş değil. Ancak beta sürümde test edilmesi, yakın zamanda tüm dünyada kullanılabilir olacağını gösteriyor.

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ETİKETLER
#whatsapp
#Teknoloji
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