WhatsApp gruplarında faydalı değişiklik! Artık herkes kendi ünvanını belirleyebilecek

WhatsApp gruplarında kimin kim olduğunu anlamakta zorlanıyorsanız, artık bu sorun tarihe karışıyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, grup sohbetlerine yepyeni bir özellik ekleyerek kullanıcıların kendilerini daha net ifade etmelerini sağlayacak. Yakında herkes, gruplardaki rolünü özel bir etiketle gösterebilecek.

WHATSAPP GRUPLARINA 'ETİKET' SİSTEMİ GELİYOR

WABetaInfo sitesinin, "WhatsApp Android beta" sürümünde keşfettiği bu sistem sayesinde, WhatsApp gruplarında yer alan herkes kendine uygun bir etiket ekleyebilecek. Örneğin spor takımı grubundaysanız “Kaptan” veya “Koç” gibi roller belirleyebilir, iş gruplarında “Proje Yöneticisi” ya da “Grafik Tasarımcı” gibi ünvanlar ekleyebilirsiniz. Aile gruplarında ise “Anne”, “Baba” veya “Dayı” gibi etiketlerle sohbetlere daha kişisel bir dokunuş katabilirsiniz.

Etiket sistemi, yalnızca grup üyeleri tarafından görülebilecek. Öte yandan WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman tüm kullanıcılara sunacağı henüz netleşmiş değil. Ancak beta sürümde test edilmesi, yakın zamanda tüm dünyada kullanılabilir olacağını gösteriyor.