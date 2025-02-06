WhatsApp'ın uyarısı sonrası İsrailli casus yazılım şirketinden 'ABD' itirafı geldi

06 Şubat 2025 11:07 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:13

WhatsApp, İsrailli casus yazılım üreticisi Paragon Solutions'un gazetecileri ve sivil toplum kuruluşu üyelerini hedef alan bir program geliştirdiğine dair uyarıda bulundu. Paragon Solutions, yazılımlarını ABD ve müttefik demokratik ülkelere sattığını itiraf ederken, şirketin yazılımının kötüye kullanım iddialarına dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

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WhatsApp, İsrailli casus yazılım üreticisi Paragon Solutions'un geliştirdiği bir programın, yaklaşık 90 gazeteci ve bazı sivil toplum kuruluşu üyelerini hedef aldığına dair bir uyarı yayınladı. Bu uyarının ardından İtalyan gazeteci Francesco Cancellato ve İsveç'te yaşayan Libyalı aktivist Husam El Gomati, hedef alınan kişiler arasında olduklarını iddia etti.

"ABD VE DİĞER MÜTTEFİK ÜLKELER MÜŞTERİMİZDİR"

Paragon Solutions, teknoloji haber sitesi TechCrunch'a yaptığı açıklamada, yazılımlarını ABD hükümeti ve ismi açıklanmayan diğer müttefik ülkelere sattığını doğruladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı John Fleming, Paragon'un casus yazılım teknolojisini ABD ve müttefik olarak gördüğü belirli demokratik ülkelere lisansladığını ifade etti.

Fleming, şirketin hizmet şartlarının gazeteciler ve sivil toplum üyelerinin yasa dışı bir şekilde hedef alınmasını açıkça yasakladığını vurguladı. Ayrıca tüm müşterilerinin bu şartları kabul etmek zorunda olduğunu belirterek, bu tür kötüye kullanımlara karşı "sıfır tolerans" politikası izlediklerini söyledi. Eğer bir müşteri bu kuralları ihlal ederse, Paragon'la iş ilişkisinin sonlandırılacağını da ekledi.

Ancak Fleming, Paragon'un hangi ülkeleri ABD'nin müttefiki ve demokratik olarak gördüğünü açıklamadı. Ayrıca şirketin casus yazılımının gazetecilere ve sivil toplum üyelerine karşı kullanılması konusunda hizmet şartlarının tam olarak ne içerdiğine dair ayrıntı vermedi. Bunun yanı sıra, WhatsApp'ın uyarısında olduğu gibi olası kötüye kullanım iddialarını araştırıp araştırmadıkları ve bu tür ihlaller nedeniyle herhangi bir müşteriyle sözleşmelerini feshedip etmedikleri sorularına da yanıt vermedi.

WHATSAPP, PARAGON'A İHTARNAME GÖNDERDİ

WhatsApp cuma günü yaptığı açıklamada Paragon'a bir ihtarname gönderdiğini duyurdu. Fleming bu ihtarname hakkında yorum yapmayı reddetti.

Paragon’un ABD hükümetiyle iş birliği yeni bir gelişme değil. Geçtiğimiz yıl Wired, Paragon’un ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimiyle 2 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını bildirmişti. Buna ek olarak, ABD merkezli özel sermaye şirketi AE Industrial’ın, Paragon’u yaklaşık 900 milyon dolara satın almak için teklif verdiği belirtiliyor. Ancak şirket yetkilileri bu konuda sessizliğini koruyor.