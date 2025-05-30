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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp kullanıcıları isyan etmişti, nihayet sorun çözüldü: Yılların beklenen özelliği geliyor

WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek haber geldi. Popüler mesajlaşma uygulaması, yıllardır beklenen "çıkış yap" özelliğini nihayet test ediyor. Üstelik artık hesap silmeden WhatsApp'tan çıkış yapmak mümkün olacak.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 12:00

WhatsApp'ta oturum kapatma yani hesaptan çıkış yapma özelliği uzun yıllardır kullanıcıların talep ettiği bir işlevdi. Şu anda WhatsApp hesabınızdan yalnızca bağlı cihazlarda çıkış yapabiliyorsunuz. Ancak birincil telefonunuzda, uygulamadan çıkmak için tek seçenek hesap silme olarak sunuluyor. Bu işlem ise tüm verilerinizi kalıcı olarak siliyor ve gruplardan da çıkarıyor.

Ancak Meta'nın geliştirmekte olduğu WhatsApp çıkış yap özelliği sayesinde bu zorunluluk sona erecek. Uygulamanın yeni beta sürümünde test edilen özellikle birlikte kullanıcılar WhatsApp hesabını silmeden uygulamadan çıkabilecek.

Böylelikle geçici süreyle WhatsApp kullanmak istemeyenler, hesaplarını silmeden uygulamadan çıkabilecekler.

WhatsApp kullanıcıları isyan etmişti, nihayet sorun çözüldü: Yılların beklenen özelliği geliyor

WHATSAPP ÇIKIŞ YAP ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK?

"Android Authority" sitesinin haberine göre, WhatsApp'ın Ayarlar > Hesap bölümüne bir "Çıkış Yap" (Log Out) seçeneği eklenecek. Bu seçeneğe dokunduğunuzda ise iki farklı seçenekle karşılaşacaksınız:

  • Tüm verileri ve tercihleri sil: Bu seçenek uygulamayı cihazdan kaldırırken olduğu gibi tüm WhatsApp verilerinizi silerek çıkış yapmanızı sağlar. Ancak sizi gruplarınızdan çıkarmaz.
  • Tüm verileri ve tercihleri koru: Sohbet geçmişinizi, ayarlarınızı ve gruplarınızı kaybetmek istemiyorsanız bunu seçmeniz gerekir. Yine dilediğiniz zaman uygulamaya tekrar giriş yaparak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

WhatsApp çıkış yap özelliği, şu anda beta test sürecinde. Yani tüm kullanıcılara henüz açık değil. Ancak özellik başarılı bir şekilde testleri geçerse, önümüzdeki günlerde yapılacak bir WhatsApp güncellemesiyle birlikte global çapta kullanıma sunulması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

WhatsApp çıkış yap özelliği herkese açık mı?
Şu anda sadece belirli beta kullanıcılarına sunulmuş durumda. Test süreci başarıyla tamamlandıktan sonra tüm kullanıcılara güncelleme ile gelmesi bekleniyor.
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#Teknoloji
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