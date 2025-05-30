WhatsApp kullanıcıları isyan etmişti, nihayet sorun çözüldü: Yılların beklenen özelliği geliyor

WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek haber geldi. Popüler mesajlaşma uygulaması, yıllardır beklenen "çıkış yap" özelliğini nihayet test ediyor. Üstelik artık hesap silmeden WhatsApp'tan çıkış yapmak mümkün olacak.
WhatsApp'ta oturum kapatma yani hesaptan çıkış yapma özelliği uzun yıllardır kullanıcıların talep ettiği bir işlevdi. Şu anda WhatsApp hesabınızdan yalnızca bağlı cihazlarda çıkış yapabiliyorsunuz. Ancak birincil telefonunuzda, uygulamadan çıkmak için tek seçenek hesap silme olarak sunuluyor. Bu işlem ise tüm verilerinizi kalıcı olarak siliyor ve gruplardan da çıkarıyor.
Ancak Meta'nın geliştirmekte olduğu WhatsApp çıkış yap özelliği sayesinde bu zorunluluk sona erecek. Uygulamanın yeni beta sürümünde test edilen özellikle birlikte kullanıcılar WhatsApp hesabını silmeden uygulamadan çıkabilecek.
Böylelikle geçici süreyle WhatsApp kullanmak istemeyenler, hesaplarını silmeden uygulamadan çıkabilecekler.
"Android Authority" sitesinin haberine göre, WhatsApp'ın Ayarlar > Hesap bölümüne bir "Çıkış Yap" (Log Out) seçeneği eklenecek. Bu seçeneğe dokunduğunuzda ise iki farklı seçenekle karşılaşacaksınız:
WhatsApp çıkış yap özelliği, şu anda beta test sürecinde. Yani tüm kullanıcılara henüz açık değil. Ancak özellik başarılı bir şekilde testleri geçerse, önümüzdeki günlerde yapılacak bir WhatsApp güncellemesiyle birlikte global çapta kullanıma sunulması bekleniyor.