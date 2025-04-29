WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Web sürümüne görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor

WhatsApp, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. WhatsApp web için görüntülü ve sesli aramada bir teknik geliştiriliyor. WABetaInfo'nun bildirdiğine göre WhatsApp'ın web tabanlı istemcisi yakında sesli ve görüntülü arama işlevselliğini entegre edebilir.

WHATSAPP KULLANICILARI UYGULAMA İNDİRMEK ZORUNDA

Şu anda başkalarını aramak isteyen WhatsApp kullanıcıları ya mobil uygulamaya ya da masaüstünde PC veya Mac uygulamasını indirmek zorunda. Ancak web için yeni seçenekler üzerinde çalışmalar hızlandı.

ARTIK CHROME, SAFARİ VEYA EDGE'YE ÖZELLİK GELİYOR

Geçtiğimiz ay, WhatsApp beta test kullanıcıları için yeni bir arama açılır menüsü sunarak bireysel ve grup sohbetlerinden sesli veya görüntülü arama başlatmayı kolaylaştırdı. Theverge'de yer alan detaylarda bu özelliklerin web sürümünde ortaya çıkmasıyla, kullanıcılar yakında herhangi bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan Chrome, Safari veya Edge gibi tarayıcılardan doğrudan tam arama yapabilecek.