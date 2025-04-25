Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp Web tasarımı baştan aşağı değişti! Yeni arayüz Türkiye'de yayında

WhatsApp Web sürümünde uzun süredir beklenen tasarım değişikliğini hayata geçirdi. Yeni güncelleme Türkiye'de kullanıma açıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 15:25

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, web sürümünde uzun süredir beklenen tasarım değişikliğini hayata geçirdi. Bugün itibarıyla Türkiye’deki kullanıcıların da erişimine açılan yeni arayüz, sade ama etkili dokunuşlarla dikkat çekiyor.

WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "WhatsApp Web'in görünümünde her şeyin daha kolay okunmasını sağlayacak güncellenmiş renkler, yeni simgeler ve resimler gibi birçok iyileştirme yaptık" denildi.

WhatsApp Web tasarımı baştan aşağı değişti! Yeni arayüz Türkiye'de yayında

WHATSAPP WEB TASARIMINI GÜNCELLEDİ

Yeni tasarımda, renk paletinde yapılan yumuşatmalar ve ikonların daha modern hale getirilmesi ön plana çıktı. Bu sayede sohbet ekranlarında daha ferah bir görünüm sunulurken, kullanıcıların uzun süreli kullanımda göz yorgunluğu yaşamasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni arayüz şu anda kademeli olarak tüm web kullanıcılarına sunuluyor. Eğer hâlâ eski tasarımı görüyorsanız, sayfanızı yenileyerek veya oturumunuzu kapatıp yeniden giriş yaparak güncellemeye ulaşabilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iOS 19, MacBook ve iPad'lerdeki sevilen özelliği iPhone modellerine getiriyor
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Tesla'yı vurdu: Musk'tan itiraf gibi açıklama

Sıkça Sorulan Sorular

WhatsApp Web nasıl kullanılır?
Telefonunuzda WhatsApp uygulamasını açın, sağ üst köşedeki menüden "Bağlı Cihazlar" seçeneğine dokunun ve QR kodu tarayarak web.whatsapp.com adresine bağlanın.
ETİKETLER
#whatsapp
#forex
#teknoloji
#mesajlaşma
#mobil uygulama
#whatsapp web
#Yeni Tasarım
#Arayüz Güncellemesi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.