WhatsApp Web tasarımı baştan aşağı değişti! Yeni arayüz Türkiye'de yayında

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, web sürümünde uzun süredir beklenen tasarım değişikliğini hayata geçirdi. Bugün itibarıyla Türkiye’deki kullanıcıların da erişimine açılan yeni arayüz, sade ama etkili dokunuşlarla dikkat çekiyor.

WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "WhatsApp Web'in görünümünde her şeyin daha kolay okunmasını sağlayacak güncellenmiş renkler, yeni simgeler ve resimler gibi birçok iyileştirme yaptık" denildi.

WHATSAPP WEB TASARIMINI GÜNCELLEDİ

Yeni tasarımda, renk paletinde yapılan yumuşatmalar ve ikonların daha modern hale getirilmesi ön plana çıktı. Bu sayede sohbet ekranlarında daha ferah bir görünüm sunulurken, kullanıcıların uzun süreli kullanımda göz yorgunluğu yaşamasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni arayüz şu anda kademeli olarak tüm web kullanıcılarına sunuluyor. Eğer hâlâ eski tasarımı görüyorsanız, sayfanızı yenileyerek veya oturumunuzu kapatıp yeniden giriş yaparak güncellemeye ulaşabilirsiniz.