WhatsApp kullanıcılarına müjde! Sohbet deneyimi baştan aşağı değişiyor

WhatsApp, sohbet deneyimini kökten değiştirebilecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Artık mesaj yanıtları orijinal mesajın altında zincirleme şekilde gruplandırılacak. Böylece kalabalık gruplarda kimin neye yanıt verdiğini takip etmek çok daha kolay olacak. Peki yeni güncelleme ne zaman kullanıma sunulacak?

WhatsApp, sohbet deneyimini daha düzenli ve anlaşılır hale getirecek yeni özellik üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasındaki güncelleme ile bireysel ve grup sohbetlerinde belirli bir mesaja verilen yanıtlar, o mesaja bağlı bir başlık altında görüntülenecek. Böylece kullanıcılar, özellikle kalabalık gruplarda kimin hangi mesaja yanıt verdiğini daha kolay takip edebilecek.

MESAJ YANITLARINI TAKİP ETMEK DAHA KOLAY OLACAK

Yeni özellikle birlikte mesaj yanıtları orijinal mesajın altında gruplanarak sohbet akışı daha düzenli bir hale gelecek. Kullanıcılar uzun sohbet geçmişini kaydırmak zorunda kalmadan, bir mesaja verilen tüm yanıtları tek bir başlık altında görüntüleyebilecek.

WhatsApp'ın mesaj yanıtlarını zincirleme şekilde gruplandıran yeni özelliği hâlâ geliştirme aşamasında. Şirket, ilerleyen güncellemelerle özelliği kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.