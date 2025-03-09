WhatsApp sesli mesaj transkript Türkçe desteğine nihayet kavuştu

WhatsApp, sesli mesajı yazıya çevirme özelliğine Türkçe dil desteği ekledi. Daha önce kullanıcılar "WhatsApp sesli mesaj transkript Türkçe yok" sorunu ile karşılaşıyordu. Ancak uygulamaya gelen son güncellemeyle sorun çözüme kavuştu.

WhatsApp sesli mesaj transkript Türkçe desteği kullanıma sunuldu. Artık kullanıcılar, WhatsApp sesli mesajlarını yazıya çevirme özelliğini Türkçe olarak kullanabilecek. Daha önce sadece belirli dillerde çalışan sistem, gelen son güncelleme ile Türkçe (Türkiye) dil desteğine kavuştu. Peki WhatsApp sesli mesaj transkript nasıl yapılır?

WHATSAPP SESLİ MESAJ TRANSKRİPT TÜRKÇE NASIL YAPILIR?

WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte artık sesli mesajları okumak mümkün hale geldi. Telefonunuzu açamayacağınız anlarda veya bir toplantı sırasında sesli mesajları metne dönüştürerek sessizce okuyabilirsiniz.

Öncelikle WhatsApp sesli mesaj transkript özelliğini aktif etmeniz gerekiyor:

WhatsApp uygulamasını açın ve Ayarlar bölümüne girin.

Sohbetler sekmesine dokunun.

"Sesli Mesaj Transkriptleri" seçeneğini aktif hale getirin.

Transkript dili olarak "Türkçe (Türkiye)" ibaresini seçin.

İlgili ayarları yaptıktan sonra ses kaydını yazıya çevirmek için, mesaja dokunup basılı tutmanız ve "Metne çevir" butonuna dokunmanız yeterli oluyor.

WHATSAPP, SES KAYDININ DİLİNİ OTOMATİK BELİRLEMİYOR

WhatsApp sesli mesaj transkript özelliği Türkçe dil desteği bir kez etkinleştirildikten sonra, özellik gelecekteki her ses kaydı için otomatik olarak çalışıyor. Yani her seferinde ses kaydını metne çevirmek için Türkçe seçmek zorunda değilsiniz.

Ancak gönderilen ses kaydının dili ile transkript dili farklı olursa iş değişiyor. Örneğin İngilizce bir ses aldınız ve belirlediğiniz dil Türkçe; bu durumda sesli mesajı metne çevirmeye çalıştığınızda "Transkript kullanılamıyor" hatasıyla karşılaşırsınız. Sorunu çözmek için ses hangi dildeyse onu seçmek zorundasınız.