WhatsApp kullanımınız asla eskisi gibi olmayacak! Android sahiplerine müjde: Ana ekrana geliyor

15 Ocak 2025 11:15 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:16

Meta; WhatsApp, Instagram ve Facebook platformlarına entegre ettiği yapay zeka asistanı Meta AI için yeni bir özellik geliştiriyor. Android cihazlar için test edilen yeni özellikle birlikte Meta AI doğrudan ana ekrana widget olarak eklenebilecek. Bu sayede, WhatsApp'ta Meta AI kullanmak için uygulamaya girmeniz gerekmeyecek.

Meta, 2024 yılında WhatsApp platformunda kullanıcı deneyimini geliştiren büyük güncellemeler yaptı. Sesli ve görüntülü arama özelliklerinde yapılan iyileştirmeler sayesinde daha kaliteli bir deneyim sunulurken, sosyal platform devi firma, yeni yapay zeka​ hizmeti Meta AI'ı yılın ortalarında birçok ülkede kullanıma sundu. WhatsApp​'ın kullanıcılara sunacağı yeni özellik de Meta AI odaklı olacak.

META AI, ANDROİD​ KISAYOLUYLA DAHA ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Meta AI, metin tabanlı sorulara doğal dilde yanıtlar verebilme ve kullanıcıların isteği doğrultusunda görseller oluşturabilme özelliklerine sahip. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi Meta'ya bağlı platformlarda çalışan yapay zeka asistanı, ChatGPT ve Google Gemini gibi uygulamalara alternatif olarak geliştirildi ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Son olarak, WABetaInfo tarafından yapılan bir habere göre, Meta AI'ın Android cihazlarda daha kolay erişilebilir olması için yeni bir özellik geliştiriliyor. Test aşamasında olan özelliğe göre, Meta AI'ın bir kısayol widget'ı olarak Android cihazların ana ekranına eklenmesini sağlayacak.

Widget iki farklı bölümden oluşacak: soldaki buton, kullanıcıların widget üzerinden doğrudan metin tabanlı sorular sormasını sağlarken sağdaki butonsa görselleri paylaşarak yapay zeka ile etkileşim kurma imkanı sunacak.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Meta AI, şu anda yalnızca sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunulmuş durumda. Fakat bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Türk kullanıcılar, yapay zeka destekli bu hizmetin ne zaman aktif hale geleceğini merakla bekliyor. Öte yandan, Android kısayol özelliğinin resmi olarak ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz netlik kazanmadı.