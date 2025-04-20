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 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp otomatik mesaj çeviri özelliği üzerinde çalışıyor! Tüm sohbetlerde geçerli olacak

WhatsApp, mesaj çeviri özelliğini test etmeye başladı. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, gelen mesajları otomatik olarak kendi dillerine çevirebilecek. Üstelik tüm çeviriler, gizliliği korumak adına cihaz üzerinde gerçekleşecek.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 14:02

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp mesaj çeviri özelliğini test etmeye başladı. Son beta sürümünde ortaya çıkan özellik sayesinde kullanıcılar, gelen mesajları otomatik olarak kendi dillerine çevirebilecek.

WHATSAPP MESAJLARI OKUYAMAYACAK

Yeni çeviri fonksiyonu, uçtan uca şifreleme sistemine sadık kalarak çalışıyor. Yani mesajlar, şirket sunucuları yerine doğrudan cihaz üzerinde işleniyor. Bunun için telefonlara özel dil paketleri indiriliyor. Özelliği etkinleştirmek isteyenler, sohbet ayarları kısmından "Mesajları Çevir" seçeneğini açarak kullanılabilir hale getirebilecek.

WhatsApp otomatik mesaj çeviri özelliği üzerinde çalışıyor! Tüm sohbetlerde geçerli olacak

WABetaInfo tarafından paylaşılan detaylara göre geliştirme süreci geçen yılın temmuz ayında başladı. Fonksiyon, yalnızca birebir konuşmalarda değil, aynı zamanda WhatsApp kanallarında da kullanılabiliyor. Dil seçenekleri arasında İspanyolca, Arapça, Brezilya Portekizcesi, Hintçe ve Rusça yer alıyor. Seçilen dilin paketi cihaza indirildikten sonra çevrim dışı çeviri aktif hale geliyor.

Kullanıcılar dilerse tüm konuşmalarda otomatik çeviriyi devreye alabiliyor ya da yalnızca ihtiyaç duyduklarında bireysel mesajlar üzerinde "Çevir" komutunu kullanabiliyor. Varsayılan olarak kapalı gelen özellik, uygulama ayarlarından kolayca yönetilebiliyor.

Bu, WhatsApp'ın son aylarda sunduğu ilk cihaz içi dil özelliği değil. Uygulama daha önce sesli mesajları metne dönüştürme işlevini de kullanıma sunmuştu. Bu özellik de cihazda bir dil paketi indirilmesini gerektiriyor ve tüm sesli mesaj transkripsiyonları şirketin açıklamasına göre cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor.

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WhatsApp'ın doğrudan ulaşabileceğiniz bir müşteri hizmetleri telefon numarası yoktur.
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